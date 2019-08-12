46 градуса на сянка! Плажовете опустяха

топ новини

Преведохме на САЩ цялата сума за изтребителите Първите два самолета би трябвало да бъдат получени след 4 години - средата на 2023 г., а още четири - до края на същата година

”Булгаргаз” съди ”Топлофикация София” за 35 милиона лева Има риск „Булгаргаз“ да не може да се разплати с доставчика си на гориво - руската компания „Газпром експорт“