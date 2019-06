06.06.2019 | 15:23

България се включва още по-активно в глобалното бягане за спасението на океаните

Миналата година чрез "Run for the oceans" бяха събрани 1 милион долара

Искате ли да бягате и в същото време да се включите в борбата за опазването на океаните от замърсяването с пластмаса? Имате шанс да го сторите между 8 и 16 юни.

През 2018 година аdidas даде старт на глобалното движение „Run For The Oceans“, което обедини почти един милион бегачи от целия свят и сърба 1 милион долара за дългогодишния си партньор Parley. Към днешна дата средствата са помогнали директно за образованието на 100 000 младежи и техните семейства, които живеят в крайбрежни региони, силно засегнати от замърсяването с пластмаса, като част от програмата „Parley Ocean School“. Като част от партньорството бяха създадени и пет милиона чифта спортни обувки от рециклирана пластмаса от океаните.

През 2018 година България се нареди на 51-во място сред всички държави, включили се в движението, с избягани над 9000 километра.

Всеки може да се включи в глобалното движение „Run For The Oceans“, инсталирайки приложението Runtastic, регистрира се, и се включи в предизвикателството „Run For The Oceans“. Всеки километър е от значение.

През 2019 година adidas иска да ускори още повече промяната. През тази година компанията ще произведе 11 милиона чифта обувки, като използва рециклираната пластмаса от океаните. Тази година глобалното движение ще обедини и още повече бегачи, за да достигне целта от 1.5 милиона долара дарение. За всеки километър, избяган, между 8 и 16 юни adidas ще дари 1 долар на програмите на „Parley Ocean School“, като всеки долар ще бъде насочен към следващата фаза на развитие и старт на платформата за млади активисти на „Parley“.

С основната цел да привлече още повече млади хора и да провокира дълготрайна промяна в поведението на хората, платформата ще разполага с дигитална програма, която ще даде достъп на учениците до умения, различни инструменти и знания, нужни за опазването на океаните. Тя също ще бъде и дигиталното пространство, където активистите ще могат да се събират, обменят идеи и да имат достъп до събития и комуникация с ментори.

Общността на бегачите adidas Runners Sofia също ще бъде част от инициативата, включвайки се доста активно. Независимо дали си напреднал или начинаещ бегач без никакъв опит – капитаните и треньорите на общността начело с Калин Стоянов и Надя Младенова са подготвили различни по натовареност бягания. На Световния ден на океаните 8 юни от 10:00 часа на стадион „Васил Левски“, Fit City adidas ще очаква всички, които искат да помогнат в борбата за спасяване на океаните от замърсяването с пластмаса. На 13 и 15 юни са планирани още две организирани бягания. Подробности – ТУК!