Борисов е нервен, защото усеща, че тези, които са го качили на власт, се готвят да го детронират

виц на деня

Кеворкян: България е разграден двор, едва ли има нещо за шпиониране. А и нашите дупедавци са ясни: те са готови да носят 2 панталона едновременно, за да ги смъкват ту пред американците, ту пред руснаците.

Тогава, в какво се изразява ползата от шпионите? Тайни можеш да търсиш в държава, в която има тайни.