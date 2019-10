08.10.2019 | 12:33

Доц. Милен Михов: Кметът е първият чиновник в общината

Кметът трябва да работи за всички граждани отговорно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, казва кандидатът на ВМРО за кмет на Велико Търново.

– Г-н Михов, защо се кандидатирате за кмет на Велико Търново?

– Защото съм сигурен в своя опит, сили и възможности да работя за развитието на Велико Търново. Защото познавам проблемите на града и общината. Моята обществена кариера започна като общински съветник преди 22 години и от тогава до ден днешен ВМРО има трайно, непрекъснато и съществено присъствие в местната власт. До 2014 г. бях общински съветник. Работил съм с трима кмета, бил съм заместник-председател на Общинския съвет, председател на комисия и не се налага тепърва да се уча на местно самоуправление. Зад мен стоят хора с опит, хора, които могат да дадат на Велико Търново едно по-динамично развитие. Ние си поставяме по-високи цели искаме да работим по-бързо, за да стигнем по-далеч в края на мандата и мисля, че великотърновци искат такова развитие.

Да те изберат великотърновци не е просто да станеш кмет на един град, а да завоюваш вниманието, доверието, уважението на хора, които имат самочувствието, че живеят в една древна и истинска столица на България. Хора, които се отличават с висока степен на образование, на културни, социални и политически достижения. Да се бориш за доверието на такива хора е наистина предизвикателство.

– Кои са основните приоритети, по които ще работите? Кои са най-важните проблеми според Вас?

– За всеки гражданин проблемът в неговия квартал, в детската градина, в която е детето му или по улицата, по която върви е най-важен… И аз не бих могъл да подценявам, който и да е отделен проблем. Ще посоча някои основни акценти, които смятам, че ще се отразят на цялостното развитие на Велико Търново.

Сериозно се фокусираме върху демографския проблем, като предлагаме Общината да води една активна политика по предучилищното образование. Предлагаме да се обсъди и приложи механизма на безплатните детски градини, какъвто ВМРО прилага там, където управлява. Една малка община като Златарица, начело с кмета Пенчо Чанев от ВМРО, може да има безплатни детски градини. В първия си мандат като кмет на Пловдив господин Славчо Атанасов също въведе безплатни детски градини. Смятам, че и във Велико Търново можем да приложим този модел.

Много сериозно внимание трябва на обърнем на IT сектора. Без грижите на Общината градът се превръща в един от центровете на IT индустрията и там Общината има какво да направи. По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се предвижда да бъдат създадени центрове за иновации във всички райони на икономическо планиране. Такъв трябва да бъде създаден и в Северен централен район. Ако общината и кметът не вземе инициативата и на базата на двата национални университета, на базата на институтите на БАН, които имаме, да инициира и активно да работи за създаване на такъв център, той ще отплува за Русе, така както много неща отплуваха за Русе от нашата област. Създаването на такъв иновационен център на базата на научния потенциал ще привлече инвестиции в IT сектора.

Необходим е нов и високо професионално подготвен транспортен план на Велико Търново. Огромен е проблемът с паркирането във Велико Търново и той ще се задълбочава при увеличение на туристическия поток. Автобусите с туристи сега спират в нарушение там, където не трябва да спират, и не използват паркинга, който беше изграден по оперативна програма, защото е неудобен. Имам много сериозни забележки към работата на общинското предприятие „Паркинги и гаражи“. Когато беше създадено бе обяснено, че събираните от него приходи ще се ползват за изграждането на паркинги. Сега от една страна то събира пари, от друга отчита постоянни загуби…

Въпреки направеното, жилищни в квартали като „Картала“, „Зона В“, новите части на кв. „Бузлуджа“ има улици, които с десетилетия чакат да бъдат изградени.

– Старата градска част е лицето на В. Търново, но в същото време много от сградите са заплашени от срутване …

– Бих казал, че не само визията е проблем за старата градска част. На първо място на този район трябва да гледаме като на жив квартал. Той има много големи инфраструктурни проблеми. Тук живеят хора и те трябва да се чувстват пълноправни граждани, те имат естествени потребности от добра комуникация, от добро почистване и добри връзки. На ул. „Поборническа“ например такситата отказват да стигнат до Сухата чешма, проблем има и с пристигането на линейки. Сметопочистването там се извършва, когато фирмата реши и може да отдели едно малко камионче. И в това отношение общината е длъжник на хората в района от много години.

– Какъв ще бъде Вашият стил на работа?

– Според мен кметът е първият чиновник в общината. Той трябва да работи за всички граждани отговорно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. За кмета почивен ден няма.

Законът не задължава кмета да има приемен ден и затова ние, патриотите, внесохме в Народното събрание проект за изменение на Закона за местното самоуправление, който предвижда и това. Категоричен съм, че гражданите трябва да имат регламентиран и гарантиран достъп до кмета. В основата на моята работа ще бъде тясната връзка с хората. Кметът трябва да се среща с гражданите не само по празници, не само при рязане на лентички. Затова още от сега заявявам, че моят приемен час за граждани ще бъде четвъртък от четири часа.