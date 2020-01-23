Еленко Божков: Пеевски ще разкара Бойко

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Обвиниха трима руски граждани за отравянето на Гебрев Издадени са европейски заповеди за арест и е поискано задържането им от Интерпол с червена бюлетина

Бездънна яма! Милиони потъват в строителство на стадиони у нас Пистите са в дупки, а на много от тях има и строителни или битови отпадъци