EXANTE екзактно трябва да напусне българския пазар!

От КФН предупреждават, че незаконната дейност на EXANTE е много по-опасна от тази на фалиралата застрахователна компания "Олимпик"

Икономическата полиция е получила сигнали и започнала разследване на поредния лъжеинвистиционен посредник у нас. От там предупреждават хората да не се доверяват на лъжите му под заплахата от почти 100 процента загуба на инвестираните чрез него пари.

Ето какво намираме на сайта му: „EXANTE is a next generation investment company that provides access to a variety of financial services, focusing on international financial markets.“

В превод: „EXANTE е инвестиционна компания от ново поколение, която осигурява достъп до различни финансови услуги с фокус върху международни финансови пазари“.

Не, EXANTE у нас не е това. И разследващите го знаят.

Нищо че се представя за редовен играч: Nearest representative office: Sofia, bul. Bulgaria 102, Bellissimo business centre, office 8, +359 888951312+359 24920212. Тя е следващото поколение инвестиционна компания, която работи без лиценз на българския пазар, без да спазва родното законодателство, без да е поднадзорна на КФН и без да носи отговорност за дейността си и претърпените щети на доверилите й се кандидат инвеститори.

От Надзора предупреждават, че незаконната дейност на EXANTE е много по-опасна от тази на фалиралата застрахователна компания „Олимпик“, която беше с редовен лиценз. Въпреки, че и кипърския застраховател се занимаваше със същото, с което и EXANTE – подмамваше клиенти тук, за да ги препраща в чужбина.

При EXANTE никой не бива да чака милост както при кипърското менте, където поради многото клиенти – над 200 000 са потърпевшите застраховани в България, и трудностите с установяване на активите на компанията, които трябва да послужат за удовлетворяване на бъдещите искове, се очаква цялата процедура по ликвидация и изплащане на дължимите суми да продължи над 5 години. Да си търсите правата от на практика несъществуващ по българските закони играч може да отнеме цял живот!, предупреждават международни адвокати.

Присъствието на фирми-менте като EXANTE има и силен задграничен отзвук. Компании като EXANTE провокират недоверието към България в международен план. Това спомага да се изгради образа на родината ни като назадничава, корумпирана, несигурна и опасна за инвеститорите територия. Неслучайни са думите на президента Еманюел Макрон: „Предпочитам легалните мигранти от Гвинея и Кот д’Ивоар пред нелегалните украински или български банди”, които той каза в интервю за крайнодясното списание „Valeurs Actuelles“.

