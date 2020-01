Хора падат по улиците заради китайския вирус (видео)

Над 800 са вече заразените с новия коронавирус, появил се в 11-милионния град Ухан в Китай. Епидемията вече представлява общонационален проблем за огромната азиатска страна, но все още СЗО не я е обявила за глобална заплаха.

Страховете обаче растат и плъзналите в социалните мрежи видеа, показващи хора, падащи по улиците поради предполагаемо заразяване с новия вирус, не помагат за предотвратяване на паниката. Общо 9 страни вече са регистрирали поне един случай на заразата, а други провеждат тестове на пациенти с подозрителни симптоми.

Ето и две видеа, които претендират да са автентични. Предупреждаваме, че някои зрители може да ги намерят за смущаващи.

#BreakingNews: Chinese hospitals in several big cities are overwhelmed due to #coronavirus outbreak and can’t accept many patients. Some people are falling and dying on the streets. As Wuhan virus spreads across the country, China puts more cities on lockdown. pic.twitter.com/WdfElaRxQ3

