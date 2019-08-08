08.08.2019 | 18:12
Избраха съдия за дербито Лудогорец – ЦСКА
Николай Йорданов свири Левски - Берое

Съдийската комисия към БФС обяви имената на съдиите, които ще ръководят мачовете от петия кръг на efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА е поверено на Драгомир Драганов. Николай Йорданов пък ще надува свирката на Левски – Берое.

ВСИЧКИ НАРЯДИ ЗА 5 КРЪГ:

9 август 2019 г., петък 18:00 ч.
Ботев Враца – Черно море
ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров
СН:    Костадин Георгиев Стоичков

9 август 2019 г.,  петък 20:30 ч.
Славия  – Етър
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Кирил Манолов Лозанов

10 август 2019 г., събота 18:00 ч.
Ботев (Пд) – Царско село
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед

10 август 2019 г, събота 20:30 ч.
Левски – Берое
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Георги Николов Николов
СН:    Петър Стоянов Петров

11 август 2019 г, неделя 17:45 ч.
Арда – Локомотив (Пд)
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев
СН:    Йордан Костадинов Иванов

11 август 2019 г, неделя 20:30 ч.
Лудогорец – ЦСКА
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов
СН:    Радан Василев Мирянов

12 август 2019 г, понеделник 18:00 ч.
Дунав – Витоша
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов
СН:    Евгени Георгиев Георгиев

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