Избраха съдия за дербито Лудогорец – ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви имената на съдиите, които ще ръководят мачовете от петия кръг на efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА е поверено на Драгомир Драганов. Николай Йорданов пък ще надува свирката на Левски – Берое.
ВСИЧКИ НАРЯДИ ЗА 5 КРЪГ:
9 август 2019 г., петък 18:00 ч.
Ботев Враца – Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
9 август 2019 г., петък 20:30 ч.
Славия – Етър
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
10 август 2019 г., събота 18:00 ч.
Ботев (Пд) – Царско село
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
10 август 2019 г, събота 20:30 ч.
Левски – Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Петър Стоянов Петров
11 август 2019 г, неделя 17:45 ч.
Арда – Локомотив (Пд)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йордан Костадинов Иванов
11 август 2019 г, неделя 20:30 ч.
Лудогорец – ЦСКА
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
12 август 2019 г, понеделник 18:00 ч.
Дунав – Витоша
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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