08.08.2019 | 18:12

Избраха съдия за дербито Лудогорец – ЦСКА

Николай Йорданов свири Левски - Берое

Съдийската комисия към БФС обяви имената на съдиите, които ще ръководят мачовете от петия кръг на efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА е поверено на Драгомир Драганов. Николай Йорданов пък ще надува свирката на Левски – Берое.

ВСИЧКИ НАРЯДИ ЗА 5 КРЪГ:

9 август 2019 г., петък 18:00 ч.

Ботев Враца – Черно море

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Костадин Георгиев Стоичков

9 август 2019 г., петък 20:30 ч.

Славия – Етър

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Кирил Манолов Лозанов

10 август 2019 г., събота 18:00 ч.

Ботев (Пд) – Царско село

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

10 август 2019 г, събота 20:30 ч.

Левски – Берое

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Петър Стоянов Петров

11 август 2019 г, неделя 17:45 ч.

Арда – Локомотив (Пд)

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Йордан Костадинов Иванов

11 август 2019 г, неделя 20:30 ч.

Лудогорец – ЦСКА

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

СН: Радан Василев Мирянов

12 август 2019 г, понеделник 18:00 ч.

Дунав – Витоша

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Евгени Георгиев Георгиев