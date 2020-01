Как БГ прокуратурата се зае с американски журналист, осветил сайт с прокремълска дезинформация

Американският журналист Сет Хетена, автор на книгата „Trump/Russia – A Definitive History“ и колумнист в различни големи издания, неочаквано се оказва в ситуация да има взимане-даване с българската прокуратура. Причината – осветлил е в статия и статуси в социалните мрежи българската връзка към интернет изданието „Zero Hedge“ и го е заподозрял в разпространение на прокремълска дезинформация и конспиративни теории. Въпросното издание се оказа собственост на регистрираното в България дружество „ABC Media“ (АБЦ Медиа – според българския търговски регистър – б.р.) Проверка показва, че то е на издателя и главен редактор на вестник „Строго секретно“ Красимир Иванджийски – обстоятелство, описано от Хетена в статията в сайта му Trump-Russia.com.

Историята започва през декември миналата година с материала на Хетена, който е продължение на друга негова разработка, посветена на разпространението на консприративни теориии, публикувана в The New Republic Magazine. В списанието обаче не остава място за сюжета със Zero Hedge, затова тази част излиза отделно. В нея се разказва, че както други издания, така и сайтът с български собственик, е открил, че „Русия и конспирациите са добри за бизнеса“.

Хетена дава примери с публикации в прокремълска линия, припомня и че Zero Hedge бе свален от фейсбук през март, а след това и интернет доставчиците в Австралия блокираха достъпа до сайта заради това, че негови читатели разпространяваха излъчването на живо на терористичния акт в джамия, който взе десетки жертви.

Журналистът описва и как основен автор в популярния сайт се нарича Tyler Durden – това е името на героя на Брад Пит във филма „Боен клуб“, а в „манифеста“ на изданието се казва, че “анонимността е закрила от тиранията на мнозинството“. Разказана е и историята на някогашен автор на Zero Hedge – Колин Локи, който обяснява пред „Блумбърг“ през 2016 г., че политиката на блога е била следната: “Русия = добра, Обама = идиот, Башар ал-Асад = доброжелателен лидер, Джон Кери = тъпак, Владимир Путин = най-великият лидер в историята на държавното управление“.

Американският журналист стига и до издателя – Красимир Иванджийски – и данните от Търговския регистър за собствеността на Zero Hedge и регистрацията на домейна. Хетена признава, че блогът е сред най-влиятелните в онлайн мрежата с поне 1 милион посетители дневно. Казва още, че не е изключено и този сайт, както и изданието от САЩ с конспиративни теории, което разследва преди това, да нямат пряка връзка с Кремъл. И да разпространяват дезинформация и конспирации, защото има публика за това. Всъщност, разкриването на Иванджийски става заради това, че „Строго секретно“ в интернет изданието си препечатва материали от What Does It Mean – сайтът за конспирации, за който журналистът пише първоначално в The New Republlс.

Кой е Красимир Иванджийски? Бивш журналист, който по време на комунизма е бил специален пратеник на места с военни конфликти, работил е в „Работническо дело“, бил е военен кореспондент, а от 1994 издава „Строго секретно“. В статията си Хетена обаче допуска, че биографията на Иванджийски предполага работа за комунистическите служби, цитирайки мнение на друг автор.

На 23 декември издателят на „Строго секретно“ изпраща до американеца заплашителна жалба от над 10 страници. Желае нещо просто – Хетена да свали материала си и всичко, свързано с историята, което е публикувал в интернет.

Той обаче прави и друг трик – паралелно на 12 декември е внесъл и сигнал до главния прокурор на България срещу американския журналист. И използва този факт да „посплаши“ автора на статията (независимо, че това като правни последствия това нищо не означава, защото е ясно, че всеки може да напише жалба за всичко – б.р.).

Сет Хетена ще бъде представляван у нас от адвокат Николай Хаджигенов. Жалбата срещу журналиста съдържа нещо като „имитация, че се почва разследване“. Иванджийски не отрича, че е регистрирал домейна на Zero Hedge, че е собственик на „Строго секретно“, но твърди, че статията, посветена на него, както и статуси на журналиста нарушават негови права и са закононарушения и тежки престъпления. Описано е например, че показването на снимката на Иванджийски е престъпление, както и публикуването на „лична“ информация, която се намира в… Търговския регистър и сайта Whois за проверка на регистраторите на домейни. Цялата тази информация обаче е публична. В жалбата има позоваване дори на регламента за опазване на личните данни GDPR.

Дотук ситуацията изглежда ясна – някой пише нещо, друг се чувства засегнат и ситуацията е частно-правна – тоест двете страни се борят на полето на частното право. Иванджийски обаче дава „лошия“ журналист и на главния прокурор. В резултат Върховната касационна прокуратура на 20 декември се е произнесла – препращайки казуса на Софийската районна прокуратура. Преписката още няма номер и не е известно тече ли предварителна проверка, досъдебно производство или нещо друго (теза неща, както е известно, са една от най-големите тайни в държавата – б.р.). Факт е обаче, че преписката не е прекратена от главната прокуратура – обръща внимание защитникът на журналиста.

Дори и да има – а то няма никакво увреждане – то ще е от частен характер, смята още Хаджигенов.

Тук става забавното – дори да има някакво нарушение в статията, то ще е под юрисдикцията на САЩ. Къде ти тук Районна прокуратура, пита адвокатът и казва:

„Мен ме притеснява връзката с Русия. Аз му казах (на Хетена, б.р.), че нашата прокуратура чудесно работи с Русия и с руските служби – дето се вика, още нищо не се е променило. Да припомня отличните отношения с Чайка.“

Така Хаджигенов днес е написал и писмо до американската посланичка Херо Мустафа. А развръзката предстои.

Междувременно Сет Хетена обяви във фейсбук, че вчера е изтекъл срокът, „поставен“ от Иванджиев за сваляне на материалите от интернет. Нещо, което няма да се случи.