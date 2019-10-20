Как се забременява от двама мъже едновременно?

виц на деня

Двама пияни руски философи си говорят.

Първият:

– Какво мислиш, че ще стане, ако в Русия изчезне всичката водка?

Вторият:

– В природата нищо не изчезва безследно. Ако изведнъж изчезне водката в Русия, значи, тя ще се появи на друго място. Точно там, където се появи тя, там ще бъде и Русия….