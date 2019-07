30.07.2019 | 12:08

Окончателно: Сделката за F-16 е факт

"Държавен вестник" публикува всички закони, свързани с покупката на 8 изтребителя за 2.2 млрд. лв.

В днешния брой на „Държавен вестник“ бяха публикувани трите документа, които са свързани с покупката на американските изтребители F-16. Това е последният българската процедура по договора със САЩ за новите самолети, след който сделката може да се смята за приключена документално.

Първият документ е законът за ратифициране на договора за купуване на самолетите F-16 Block 70.

Пълното му наименование е „Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)“.

Вторият е изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. А третият документ е Закон за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.

Според параметрите на сделката България ще купи 8 изтребителя. Очаква се първите 4 бойни самолета да бъдат доставени до средата на 2023 г., а последните през първото тримесечие на 2024 г. Оперативна готовност на самолетите трябва да е постигната в края на петата година от датата на влизане в сила на договора.

Стойността на проекта е 2,2 милиарда лева, като затова държавата емитира и държавен дълг, за да може да допълни сумата от вече гласуваните 1,8 млрд. лева.

Очаква се парите да бъдат депозирани в банката на Федералния резерв, а тяхната доходност, според Министерството на отбраната, ще е 1.5%. Решението за ратификацията на договора мина и през ветото на президента Румен Радев. Той разкритикува факта, че ратификацията е минала бързо на две четения в един ден без да има по-задълбочен дебат. Спомена още, че се поемат задължения, свързани със скрити и неясни разходи.

Въпреки критиките ветото беше преодоляно със 128 гласа, дадени от ГЕРБ, „Обединени патриоти“ (ВМРО), ДПС и двама независими. Вето на договора за индустриалното сътрудничество и на актуализацията на бюджета не последва.