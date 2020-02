10.02.2020 | 11:56

„Паразит“ е големият победител на Оскарите

Хоакин Финиск и Рене Зелеугър взеха статуетките за най-добра мъжка и женска роля

Южнокорейският „Паразит“ на режисьора Пон Джун Хо е големият победител на тазгодишните “Оскар”-и. Филмът грабна двете най-престижни статуетки – за най-добър филм и най-добра режисура. По-рано той спечели награда и в категорията с променено име – международен филм и най-добър оригинален сценарий.

„След като спечелих най-добрия чуждоезичен игрален филм, мислех, че съм свършил за деня и бях готов да се отпусна“, каза развълнуван Хо при получаването на Оскар за най-добър режисьор. Той победи имена като Сам Мендес, Мартин Скорсезе, Куентин Тарантино и Тод Филипс. “Куентин, обичам те”, каза той на английски, като по-късно добави, че би искал да раздели трофея на пет с всички номинирани.

„Паразит“ беше удостоен с „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий. Лентата разказва за млад мъж от бедно семейство, който случайно получава възможността да стане възпитател в богат дом.

Хоакин Финикс получи първия Оскар в кариерата си за „Жокер“, като спечели в конкуренцията на Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвър и Джонатан Прайс. Първата му награда на Академията е след месеци спорове около историята за произхода на Жокера, която разпали опасения от подстрекателство към насилие.

Рене Зелуегер е най-добра актриса за тази година. Тя заслужи отличието с ролята си на американската икона Джуди Гарланд в “Джуди” – втората награда Оскар в кариерата й. Зелеуегър бе номинирана заедно със Синтия Ериво – за ролята на Хариет Тъбман в „Хариет“, Скарлет Йохансон – за ролята на Никол Барбър в „Брачна история“, Сърша Ронан – за ролята на Джозефин „Джо“ Марч в „Малки жени“, Чарлийз Терон – за ролята на Мегин Кели в „Бомба със закъснител“.

Брад Пит спечели първия си “Оскар” за поддържащата си роля на уволнен каскадьор в хита на Куентин Тарантино “Имало едно време … в Холивуд”. Пит пребори конкунернияцата на Джо Пеши, Ал Пачино, Антъни Хопкинс и Том Ханкс.

„Оскар“ за поддържаща роля спечели Лора Дърн във филма “Брачна история”. Скарлет Йохансон, Флорънс Пю , Марго Роби, и Кати Бейтс също се състезаваха за победата в категорията за най-добра поддържаща женска роля.

“Играта на играчките 4” получи “Оскар” за най-добър анимационен филм.

Носителят на “Оскар” за най-добър адаптиран сценарий е филмът „Jojo Rabit“, режисиран от Тайка Уайтити по романа на Кристина Лененс. Филмът разказва за 10-годишно немско момче, което губи баща си и се опитва да намери своето място в света. Номинираните в тази категория бяха „Двамата папи“ „Ирландецът“, „Жокера“, „Малки жени“.

„The Neigbor’s Window“ спечели “Оскар” за най-добър късометражен игрален филм. Автор на сценария и режисьор е Маршъл Къри. Лентата разказва за домакиня и майка на три деца, чийто живот се променя, когато млада двойка се настанява в къщата отсреща.

“Имало едно време в Холивуд” спечели и в категорията най-добра постановка.

Филмът „Малки жени“ бе отличен за най-добри костюми. Най-добър документален филм е „Американска фабрика“.

В категорията „най-добър кратък документален филм“ отличието отиде при „Да се учиш да караш скейтборд във военна зона (ако си момиче)”“.

Филмът “Форд срещу Ферари“ и “1917” бяха наградени с “Оскар” в категориите за звук и звукови ефекти. Американско-френската драма „Форд срещу Ферари“, режисирана от Джеймс Манголд, беше отличена с наградата за най-добър звуков монтаж. Филмът разказва за връзката на автомобилния дизайнер Карол Шелби от САЩ и британския състезател Кен Майлс. Те решават да създадат нов спортен автомобил за Световната купа във Франция през 60-те години. Номинирани в тази категория бяха “1917”, “Жокера”, “Имало едно време … в Холивуд” и “Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“.

Филмът “1917” спечели “Оскар” за най-добър звук. Той е режисиран от Сам Мендес и разказва за Първата световна война и двама млади британски войници. Номинирани в тази категория бяха „1917”, „Жокера”, „Имало едно време в Холивуд”, „Форд срещу Ферари” и „Ad Astra“.

Певецът Елтън Джон и авторът на текста на песента (I’m gonna) love me again” Бърни Топин получиха “Оскар” за най-добра песен във филма “Rocketman” За Елтън Джон това е вторият Оскар. Той получава първата си златна статуетка през 1995 г. за песента „Can you feel the love tonight“ за пълнометражния анимационен филм „Цар лъв“.