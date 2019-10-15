„Расисткият скандал“ издуха местните избори

виц на деня

Синът води баща си за прием в болницата.

– Чехли?

– Носим.

– Чаршафи?

– Носим.

– Халат?

– Носим.

– Матрак, одеало, възглавница?

– Всичко е в торбата.

– А този с бялата престилка, какъв е? Защо е с Вас?

– Ами и лекар си водим – за всеки случай … Ако нямате, де…