14.10.2019 | 13:20

В Англия за расизма: Левски е един от най-лошите клубове в това отношение

Английският вестник "Телеграф" направи обширен материал

Темата „Расизъм“ продължава да набира инерция с наближаване на евроквалификацията между България и Англия. Английският вестник „Телеграф“ направи обширен материал, в който припомня инциденти, свързани с проява на расизъм не само на национално, но и на клубно ниво у нас.

Представителят на FARE (организация за борба с дискриминацията във футбола, включително и расизма) за Източна Европа Павел Клименко разкрива пред изданието, че феновете на Левски са едни от големите виновници за разпространението на лоши практики в България.

„Мащабът на проблема е доста масов“, заяви Клименко.

„Един от големите виновници в това отношение е Левски. Това е един от най-лошите клубове, с които съм се сблъсквал по отношение на неонацизма“, казва Клименко.

Изданието припомня снимката от финала за Купата на България между Левски и Славия от 2018 година, която показа дете на пистата пред Сектор „Б“ със свастика, нарисувана на гърдите, заедно с друго, изпълняващо нацистки салют.

Също така се припомня опънатото знаме с поздрав за рождения ден на Хитлер на 20 април 2013 година и друго такова със свастика. Не се забравят и случките с маймунски подвиквания и хвърлен банан по собствения футболист Базил де Карвальо през същия сезон.

Изданието припомня също така и изнесения банер с надпис Say Yes To Racism (б.р. – Кажи да на расизма), иронизирайки кампанията на УЕФА Say No To Racism (б.р. – Кажи не на расизма), както и наложените на „сините“ наказания за мачовете пред празни трибуни в Европейските турнири в последните години заради поведението на част от феновете им.