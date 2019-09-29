29.09.2019 | 10:30

Вижте кои са кандидатите за кметове на София и районите й

Сред тях са и внукът на Тодор Живков - Тодор Славков, актьорът Тончо Токмакчиев и бащата на Сесил Каратанчева - Радослав

Броят на кандидатите за кметове на София са 19. Сред тях са и внукът на Тодор Живков – Тодор Славков, актьорът Тончо Токмакчиев и бащата на Сесил Каратанчева – Радослав Каратанчев. Бившият енергиен министър и настоящ общински съветник от Реформаторския блок Трайчо Трайков е кандидат на „Демократична България“ за кмет на район „Средец“. Настоящият управник Мария Ачкова от ДСБ се отказа да се кандидатира за нов мандат.

Сред кандидатите е и Валери Методиев Григоров, който е бивш директор на „Гранична полиция“ и съветник на Румен Петков, докато беше шеф на МВР.

Списък на кандидатите за кмет на София:

Диана Ангелова Димитрова, ПП БЗНС

Волен Николов Сидеров, ПП АТАКА

Георги Стоянов Кадиев, ПП СВОБОДА

Петър Николаев Клисаров, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Георги Венелинов Георгиев, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Тодор Иванов Славков, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Минчо Христов Куминев, коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Валери Методиев Григоров, коалиция Ние, Гражданите

Ангел Чавдаров Джамбазки, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Младен Александров Младенов, Национална Републиканска партия

Тончо Ненков Токмакчиев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Николай Георгиев Дренчев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Пламен Трифонов Христов, ВОЛЯ

Борислав Александров Игнатов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Йорданка Асенова Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Стефан Титков Иванов, НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ)

Борис Бориславов Бонев, ИК Борис Бориславов Бонев

Мая Божидарова Манолова-Найденова, ИК Мая Божидарова Манолова-Найденова

Радослав Стоилов Каратанчев, ИК Радослав Стоилов Каратанчев

Район „Средец“

Сава Каменов Топалов, АБВ

Стоян Иванов Тодоров, коалиция Ние, Гражданите

Мартин Красимиров Атанасов, Национална Републиканска партия

Владимир Димитров Николов, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Тодор Стоянов Гроздев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Мариела Божидарова Ганчева, ВОЛЯ

Иван Митьов Виделов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиян Борисов Кръстев, Движение ЗАЕДНО за промяна

Трайчо Димитров Трайков, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Георги Петров Мъндев, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ)

Любомир Иванов Ковачев, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Марио Розалинов Пунчев, НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ)

Район „Красно село“

Галина Юлиянова Младенова, ПП БЗНС

Калин Росенов Моравски, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Иван Йорданов Керчев, Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Георги Радуил Пайдовски, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Цветанка Илиева Цанова, коалиция Ние, Гражданите

Христо Ценов Христов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Цвета Василиева Иванова-Булянска, Национална Републиканска партия

Светослава Иванова Горанова, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Ивайло Цветков Тихолов-Франц, ВЪЗРАЖДАНЕ

Пламен Богомилов Стоянов, Политическа партия МИР

Любомир Любчев Борисов, ВОЛЯ

Николай Милчев Николов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Никола Костадинов Вучев, Движение ЗАЕДНО за промяна

Евгений Петров Цеков, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

Антон Иванов Симеонов, Радикалдемократическа партия в България

Росина Георгиева Станиславова, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Христо Панчев Апостолов, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Владимир Владимиров Христов, НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ)

Район „Възраждане“

Ивайло Георгиев Гушев, АБВ

Ангел Иванов Гаджев, коалиция Ние, Гражданите

Илиян Василев Ризов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Стефка Николаева Вълчева, Национална Републиканска партия

Никола Танчев Николов, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Иво Георгиев Русчев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Трифон Константинов Маринов, ВОЛЯ

Иван Янчов Таков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Васил Георгиев Младенов, Движение ЗАЕДНО за промяна

Райна Иванова Кудева, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

Васил Василев Кънев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Савина Йорданова Савова, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Оборище“

Ирен Сашева Попова, ПП БЗНС

Венцислав Веселинов Бонков, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Николай Петров Гацев, ПП Съюз на свободните демократи

Борислав Кирилов Кирчев, коалиция Ние, Гражданите

Валентин Симеонов Симов, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Николай Бориславов Борисов, ВЪЗРАЖДАНЕ

Анелия Руменова Парапунова, ПП МИР

Цеца Бонева Иванова, ПП ВОЛЯ

Димитър Цветанов Тодоров, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

Николай Борисов Александров, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Петър Константинов Митев, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Васил Божидаров Цолов, ИК Васил Божидаров Цолов

Район „Сердика“

Цветан Костов Попов, ПП БЗНС

Иван Кирилов Лозанов, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Борис Боянов Гаврилов, ПП АТАКА

Галина Христова Василева, коалиция Ние, Гражданите

Карлос Арналдо Контрера, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Румен Велнциславов Атанасов, Национална Републиканска партия

Петър Валериев Китев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Калин Найденов Ганев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Силвия Дилиянова Живова, Политическа партия МИР

Кристиян Руменов Господинов, ВОЛЯ

Янко Иванов Янков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Мая Тодорова Панайотова, Движение ЗАЕДНО за промяна

Цветан Георгиев Георгиев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Йордан Йорданов Топалов, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ)

Тодор Славов Кръстев, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Подуяне“

Георги Валериев Върбанов, ПП БЗНС

Константин Георгиев Георгиев, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Людмил Александров Аспарухов, ПП Глас Народен

Александър Русков Петров, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Пенка Иванова Маринова, коалиция Ние, Гражданите

Одисей Спиридонов Спасов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Светлана Стоянова Смолева, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Мария Йорданова Йончева,партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Ивайло Венциславов Антов, ПП „Възраждане“

Александър Маринов Пеновски, Политическа партия МИР

Теодора Стоянова Георгиева,ВОЛЯ

Веселин Вячеславов Жечев,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Светла Лозанова Миланова, Движение ЗАЕДНО за промяна

Атанас Стоименов Горов,“ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Ева Михайлова Митова,Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Слатина“

Иван Василев Георгиев, ПП БЗНС

Филип Йорданов Недев, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Златко Кръстев Атанасов, ПП Глас Народен

Николай Валентинов Цоцоманси, АБВ

Пламен Георгиев Велков, коалиция Ние, Гражданите

Владислав Лалов Лалов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Стилян Стоянов Рандежев, Национална Републиканска партия

Николай Любомиров Тодоров, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Илия Иванов Иванов, ВЪЗРАЖДАНЕ

Мирослав Юриев Илиев, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Константин Киров Киров, Политическа партия МИР

Ася Михайлова Лазова, ВОЛЯ

Димитър Петков Главинов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Борис Николаев Къркеланов, Движение ЗАЕДНО за промяна

Георги Пламенов Илиев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Наталия Илиева Стоянова, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Изгрев“

Александър Христов Драгиев, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Панчо Георгиев Малезанов, ПП Глас Народен

Мадлен Николова Пенчева-Кирчева, коалиция Ние, Гражданите

Мирослав Дилянов Калчев, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Йордана Райчева Тодорова, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Калин Борисов Манов, Национална Републиканска партия

Камелия Петрова Кюркчиева, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Ивайло Чавдаров Петров, ВЪЗРАЖДАНЕ

Румяна Кънчева Панчева, ВОЛЯ

Делян Младенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Емил Желев Димитров, Движение ЗАЕДНО за промяна

Филип Димитров Симеонов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Цветомир Велчев Жеков, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Лозенец“

Юлия Недялкова Маджарова, ПП БЗНС

Радослав Тодоров Радински, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Ива Марианова Костодинова, ПП АТАКА

Николай Николаев Попов, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Елтимир Антонов Цветков, коалиция Ние, Гражданите

Мария Симеонова Бранкова, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Едуард Жираир Гюрджиян, Национална Републиканска партия

Иван Иванов Георгиев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Тодор Денчев Христов, ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Петров Славчев, Политическа партия МИР

Невена Сашева Ганчева, ВОЛЯ

Николай Вельов Велчев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Илияна Андонова Петрова, Движение ЗАЕДНО за промяна

Димитър Костадинов Кисьов, Радикалдемократическа партия в България

Константин Петров Павлов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Любомир Любомиров Дреков, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Триадица“

Павлина Борисова Паскалева, ПП БЗНС

Пейчо Димитров Касъров, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Татяна Александрова Календерова, коалиция Ние, Гражданите

Любомир Емилов Милошев, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Живка Доньо Донева, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Пламен Славчев Миков, Национална Републиканска партия

Виолета Ценова Димитрова, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Димитър Стоянов Дъбов,ВЪЗРАЖДАНЕ

Любомир Василев Филипов, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Светлин Минков Колев, Политическа партия МИР

Цветелина Мартен Калеева, ВОЛЯ

Александър Вачев Петров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Силвия Чернева Георгиева, Движение ЗАЕДНО за промяна

Димитър Петров Божилов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Николай Стоянов Терзиев, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Красна поляна“

Валери Асенов Митров, ПП БЗНС

Детелина Красимирова Петрова, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Велислав Светлинов Станкулов, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Георги Иванов Георгиев, коалиция Ние, Гражданите

Владимир Веселинов Митов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Кремена Гошова Будинова, Национална Републиканска партия

Илонка Николаева Миткова-Чернас, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Васил Стефанов Василев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Кристина Христова Любенова, ВОЛЯ

Чавдар Георгиев Митов, Движение ЗАЕДНО за промяна

Полина Аракел Куюмджиян, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Иван Вълчев Чакъров, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Георги Миланов Миланов, ИК Георги Миланов Миланов

Район „Илинден“

Галя Стефанова Димитрова, ПП БЗНС

Ивайло Стоянов Докузанов, ПП АТАКА

Марин Христов Наринов, коалиция Ние, Гражданите

Виолета Стаменова Тодорова, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Александър Любомилов Анастасов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Димо Георгиев Дренчев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Наталия Вълчева Петрова, ВОЛЯ

Георги Александров Томов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Тони Димитров Баждаров, Движение ЗАЕДНО за промяна

Венцислав Василев Кръстев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Иван Йорданов Божилов, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Надежда“

Юлиан Костадинов Здравков, ПП БЗНС

Димитър Александров Димитров, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Величка Борисова Геориева, ПП АТАКА

Николай Евлогиев Максимов, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Нина Захариева Гергова, коалиция Ние, Гражданите

Кристина Миленова Бонева-Евтимова, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Веселин Димитров Христов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Марко Ангелов Марков, Национална Републиканска партия

Райна Веселинова Милева, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Димитър Александров Александров, ВЪЗРАЖДАНЕ

Снежана Иванова Филипова, ВОЛЯ

Стоян Емилов Цветков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Гена Цветкова Велковска, Движение ЗАЕДНО за промяна

Стефан Ивов Манчев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Димитър Александров Димов, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Искър“

Ангел Христов Илиев, ПП БЗНС

Радостин Василев Василев, ПП АТАКА

Красен Димитров Димитров, Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Валентин Асенов Христов, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Цветомир Димитров Димитров, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Ирина Алексеевна Алехина, коалиция Ние, Гражданите

Гергана Николова Калпачка, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Пламен Захариев Зарков, Национална Републиканска партия

Светослав Титов Нончев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Красимир Рангелов Гълъбов, ВЪЗРАЖДАНЕ

Станислава Пламенова Александрова, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Илиян Христов Димитров, ВОЛЯ

Брис Цветков Цветков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Веселин Руменов Величков, Движение ЗАЕДНО за промяна

Калоян Василев Луканов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Ивайло Елков Цеков, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Младост“

Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева, ПП БЗНС

Александър Стоянов Стоянов, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Румен Атанасов Русев, ПП АТАКА

Дафинка Илиева Томова, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Евгения Василева Димова, коалиция Ние, Гражданите

Мария Йорданова Цветкова, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Красимира Кирилова Шаламанова, Национална Републиканска партия

Владимир Милчев Апостолов, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Боян Младенов Захариев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Пламен Георгиев Александров, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Александър Пламенов Лазаров, Политическа партия МИР

Лилия Алексеева Раденкова, ВОЛЯ

Димитър Александров Митев, Движение ЗАЕДНО за промяна

Светозар Иванов Маджов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), 68. Мария Йорданова Илиева Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Стефан Кирилов Стефанов, ИК Стефан Кирилов Стефанов

Район „Студентски“

Недко Петров Иванов, ПП БЗНС

Антон Недков Узунов, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Димо Георгиев Кючуков, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Галя Николаева Енева, ПП Съюз на свободните демократи

Людмил Борисов Туечки, коалиция Ние, Гражданите

Атанас Иванов Медникаров, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Григор Александров Стаменов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Иван Николов Арсенов, Национална Републиканска партия

Румен Цветков Илков, ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивайло Маринов Пеновски, Политическа партия МИР

Лъчезар Рашков Гьорев, ВОЛЯ

Георги Емилов Йорданов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Саид Хешмат Хусейни, Движение ЗАЕДНО за промяна

Петко Горанов Горанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Кристиян Веселинов Достинов, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ)

Димитър Константинов Дилчев, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Витоша“

Диян Георгиев Петков, ПП БЗНС

Пламен Георгиев Сливов, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Илия Георгиев Илиев, Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Любен Пламенов Томов, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Даниел Кирилов Божилов, коалиция Ние, Гражданите

Борислав Христов Атанасов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Йована Владова Лазова, Национална Републиканска партия

Цветан Стоименов Ночев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Ивайло Георгиев Чорбов, ВЪЗРАЖДАНЕ

Ирена Лъчезарова Георгиева, ВОЛЯ

Александър Любомиров Кьосевски, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Даниел Кирилов Митев, Движение ЗАЕДНО за промяна

Христо Вълчанов Вълчанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Теодор Богомилов Петков, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Николай Веселинов Веселинов, ИК Николай Веселинов Веселинов

Район „Овча купел“

Габриела Атанасова Атанасова, ПП БЗНС

Антон Иванов Митков, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Христо Петьов Колев, Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Веселин Кирилов Владимиров, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Елена Иванова Петкова, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Светозар Стоянов Съев, коалиция Ние, Гражданите

Калина Николаева Калинкова-Раданова, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Станислав Тодоров Пищалов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Юрий Михайлов Колчев, Национална Републиканска партия

Христо Христов Дунчев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Николай Костадинов Илиев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Кирил Кирилов Петрунов, Политическа партия МИР

Людмила Стоянова Ангелова, ВОЛЯ

Цветан Йорданов Кирчев, Движение за права и свободи – ДПС

Ангел Петров Маринов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Венциславов Нинов, Движение ЗАЕДНО за промяна

Ангел Георгиев Стефанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Христина Милчова Семерджиева, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Люлин“

Десислава Захариева Боянова, ПП БЗНС

Светлозар Йорданов Павлов, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Борислав Любомиров Иванов, ПП АТАКА

Ивайло Иванов Атанасов, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Максим Генов Велков, коалиция Ние, Гражданите

Георги Ясенов Желязков, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Емил Емилов Атанасов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова, ВЪЗРАЖДАНЕ

Найден Петков Костадинов, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Розалия Василева Николова, Политическа партия МИР

Калоян Пламенов Петров, ВОЛЯ

Мая Кирилова Александрова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Александър Цветанов Гарибов, Движение ЗАЕДНО за промяна

Димитър Николов Николов, Радикалдемократическа партия в България

Йордан Николаев Янков, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Милко Антонов Младенов, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Връбница“

Пламен Младенов Владимиров, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Димитър Славов Димитров, ПП АТАКА

Даниела Петрова Корделска, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Благовест Благовестов Тодоров, коалиция Ние, Гражданите

Димитър Борисов Антов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Людмила Григорова Стаменова, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Иван Костадинов Бочков, Национална Републиканска партия

Боян Дафинов Владовски, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Мария Николаева Стефанова, ВЪЗРАЖДАНЕ

Марина Стоянова Лучкова, ВОЛЯ

Владимир Минчев Петров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Димчо Дочев Джиговски, Движение ЗАЕДНО за промяна

Румен Кирилов Калчев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Младен Василев Младенов, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Нови Искър“

Вера Димитрова Крумова, ПП БЗНС

Стоян Илиев Георгиев, ПП Глас Народен

Валентин Цветков Котов, Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Антония Божидарова Стефанова, ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Габриел Георгиев Герасимов, коалиция Ние, Гражданите

Асен Никифоров Костов, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Михаела Стефанова Соколова, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Цветомир Димитров Начев, партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Анжела Петрова Васинский, ВЪЗРАЖДАНЕ

Биляна Василева Маринова, ВОЛЯ

Милко Николаев Панов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Бончо Василев Ников, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Владислав Владимиров Владимиров, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ)

Даниела Руменова Райчева, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Район „Кремиковци“

Албена Симеонова Радоева, ПП БЗНС

Красимир Георгиев Фазлийски, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Вера Ангелова Тасева, ВЪЗРАЖДАНЕ

Каталина Борисова Конева, ВОЛЯ

Цецка Димитрова Кочкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Емил Ангелов Димитров, Движение ЗАЕДНО за промяна

Георги Димитров Петев, НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ)

Лилия Петрова Донкова, ИК Лилия Петрова Донкова

Район „Панчарево“

Дияна Огнянова Пенкова, ПП БЗНС

Венцислав Добрев Алексиев, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Светлана Методиева Динчова, коалиция Ние, Гражданите

Румен Мирчов Войчин, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Велко Илиев Велков, Национална Републиканска партия

Ангелина Валентинова Галчева, Българска демократична общност

Стефан Александров Василев, ВЪЗРАЖДАНЕ

Дамян Николаев Пенчев, ВОЛЯ

Георги Иванов Янков, Движение за права и свободи – ДПС

Радко Цветанов Петров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Борислав Панайотов Неделков, Движение ЗАЕДНО за промяна

Мариян Руменов Христов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Иван Петров Иванов, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ)

Димитър Емилов Сичанов, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Николай Петров Гюров, ИК Николай Петров Гюров

Район „Банкя“

Атанас Трифонов Симеонов, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Александър Рангелов Златков, коалиция Ние, Гражданите

Радослав Николов Янков, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Юлиан Филипов Кесяков, Национална Републиканска партия

Иван Емилов Савов, ВЪЗРАЖДАНЕ

Цветелина Стоянова Лучкова, ВОЛЯ

Николай Антонов Радев, Движение ЗАЕДНО за промяна

Десислава Филипова Николова, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Рангел Вълев Марков, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Иво Василев Пиперов, ИК Иво Василев Пиперов