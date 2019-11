16.11.2019 | 19:30

Зимбабве се оплаква, че китайските кондоми са прекалено малки

След като преди повече от година здравният министър на Зимбабве се оплака, че презервативите, произвеждани в Китай и изнасяни в Африка, са прекалено малки за мъжете там, китайски производител на кондоми обяви, че обмисля производството на продукти с различни размери.

Жао Чуан, изпълнителен директор на компанията за кондоми Beijing Daxiang and His Friends Technology Co., посочва пред местното издание South China Morning Post, че фирмата планира презервативи с различни размери, предназначени за африканското население.

Жао посочва, че Daxiang има задължението и възможността да допринесе към пресичането на ХИВ, както и да посрещне нуждите на различните видове клиенти, какъвто е случаят в Зимбабве, предава universityherald.com.

По думите й компанията е стартирала анкети сред потребители в региона с цел производството на кондоми с различни размери в бъдеще.

Жао добавя, че потребителите по света имат различни предпочитания. Китайските мъже предпочитат кондоми с по-ниска плътност, като нямат претенции към размера им. Мъжете в Северна Америка пък пордпочитат по-меки кондоми с различни размери.

По данни на National Health and Family Planning Commission Китай е един от най-големите производители на кондоми в света. В страната има около 300 производители на презервативи, които годишно изкарват над 3 млрд. броя.

Здравните министър на Зимбабве – Дейвид Париренятва, направи интересното изказване по време на събитие в столицата Хараре, промотиращо превенцията срещу ХИВ и СПИН.

По думите му в южния африкански регион има най-много инциденти с ХИВ, поради което правителството промотира необходимостта от употребата на презервативи.

Той алармира, че младите хора в Африка се нуждаят от конкретни кондоми, а тези, внасяни – особено от Китай, не са предпочитани от хората поради тяхното качество.

„Внасяме кондоми от Китай, но някои мъже се оплакват, че са прекалено малки”, казва той по време на събитието.

Според него, вместо да бъдат зависими от вноса, фирмите в Зимбабве трябва да започнат да произвеждат собствени кондоми.

Най-високата честота на разпространение на ХИВ в света се измерва в южната субсахарска част на Африка. Част от този регион е и Зимбабве, където над 10% от пълнолетното население живее с ХИВ.

По данни към края на 2016 г. ХИВ имат 1.3 млн. граждани на африканската страна.

Според публикации на местни медии Зимбабве е попадал в топ 5 на най-големите вносители на кондоми в света по време на епидемии.

Според някои проучвания в африкански страни, като Гана, Габон и Нигерия, средната дължина на пенис в ерекция възлиза на между 16.1-17.9 сантиметра.

Същите данни сочат, че средният размер на еректиралия пенис в Източна Азия, включваща Китай, Япиния и Южна Корея, варива между 9.3 и 10.5 сантиметра.