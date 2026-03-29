29.03.2026 | 18:01

БАБХ затвори опасен цех на осъден депутат на Пеевски в Монтана

Не купувайте мършата на Димитър Аврамов

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори месопреработвателно предприятие с драстично занижена хигиена в Монтана, но умишлено скри името на нарушителя от обществото. Запечатаният обект принадлежи на фирма „ГАЛА АМ“ ЕООД, свързана с наскоро осъдения за корупция депутат Димитър Аврамов от ДПС-Ново начало на Делян Пеевски. Въпреки констатирания сериозен риск за здравето, държавните органи не са предприели задължителното изтегляне на вече разпространената продукция от търговската мрежа.

Институционален чадър над „ГАЛА АМ“

В края на март 2026 година БАБХ шумно отчете поредния успех на своята мащабна акция „Чиста храна“, съобщавайки за затворен цех за птиче месо и колбаси заради ужасяващи санитарни условия. В официалните прессъобщения обаче липсваше най-важният детайл – коя е фирмата производител и каква е нейната търговска марка.

Разследващите журналисти публикуваха кадри, показващи ръждясали инсталации и тежка антисанитария в цеха, който дистрибутира продукти под циничното за ситуацията мото „Вкусно като едно време“.

„Не купувайте мършата на олигарсите“ – призоваха от BIRD.BG в публикация на своята страница в социалната мрежа Facebook, критикувайки както контролните органи, така и националните медии за наложената цензура върху името на собственика.

Опасното месо остава на пазара

Най-сериозният проблем в случая не е самото затваряне на обекта, а липсата на последващи адекватни действия от страна на държавата. Според европейския Регламент 178/2002 за безопасност на храните, при установяване на пряк риск, контролният орган е длъжен не просто да спре производството, но и незабавно да изтегли опасните партиди от пазара и да информира публично крайните потребители каква стока са закупили.

Вместо това, БАБХ се ограничи единствено до запечатване на обекта в Монтана с полиция и унищожаване на наличната там суровина. Това означава, че всички вече доставени в супермаркетите колбаси на „ГАЛА АМ“ ЕООД продължават да се продават свободно, излагайки на риск здравето на клиентите.

Криминалното досие на собственика

Разпънатият над фирмата институционален чадър напълно съвпада с политическия профил на нейния собственик. Димитър Аврамов, понастоящем депутат от ДПС-Ново начало, е добре познато име в съдебните хроники.

През октомври 2025 година Софийският апелативен съд (САС) окончателно потвърди неговата осъдителна условна присъда – една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Делото срещу него за търговия с влияние и подкуп се проточи над 13 години.

Въпреки тежкото му съдебно минало и настоящите драстични нарушения на хигиенните норми, официалните регистри показват, че през годините фирмата е била редовен бенефициент на държавни помощи, включително и на бизнес кредити за справяне с кризата от Българската банка за развитие.