14.01.2026 | 11:31

„Няма кой да плати 100 000 души“: Борисов се отметна от думите за „платените“ декемврийски протести

Няма кой да даде пари на 100 000 души да протестират, но се знаеше, че ще има провокатори, уточни вождът на ГЕРБ

Вождът на ГЕРБ Бойко Борисов разясни думите си от понеделник относно антиправителствените протести, които свалиха кабинета в края на миналата година. „Няма кой да плати 100 хиляди души. Безспорно. Но се хванаха за думата и се възбудиха достатъчно. Те забравиха, че те самите предупреждаваха, че ще има провокатори, сенчести босове показваха на видеата много заложни къщи, лихварски, хванаха хора с пари“, каза Борисов.

Ден по-рано лидерът на ГЕРБ бе заявил, че „контрабандисти и „дедесари“ са „финансирали“ многохилядните антиправителствени протести, които доведоха до оставката на кабинета „Желязков“.

По думите му от опозицията били избухнали „може би заради това, че им бяха напомнили за комунистическото минало“.

„Аз нямаше да се съглася да се самосвалим, защото те в залата имаха сто и няколко депутати – не можеше да свалят правителството“, заяви Борисов, представяйки оставката на правителството като резултат от личната му вяра в автентичността на протестите.

„Казах, че има и такива групи (вероятно има предвид платени – б. ред.). Изяснявам го за хората от тези среди, които все още, за съжаление, гласуват за тях – да го чуят. Но те умеят да преиначават по възможно най-добрия начин“, добави той.

„Та в резюме към тези, които ни критикуват и много обичат да се хвалят: от времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на Митниците и на данъчните служби, защото той беше едноличен господар, за тази една година и по-малко, над 14 милиарда лева повече са влезли в държавната хазна. Можете ли да си представите колко контрабандисти квичат сега и потриват ръце и викат „Дано дойде Радев, Асен Василев и някой от тея, да се махнат тея дето ни спряха контрабандата“. Колко данъчни и дедесари се молят и палят свещи в църквите, които построихме, да ни няма, за да може пак да мамят. Е, и много голяма част от тях финансираха протестите. Те си го знаят… и колегите от ПП-ДБ, и другите. И някои вече го и говорят“, бе казал Борисов в „преиначеното“ по думите му изявление от понеделник.