Борисов в Топ 80 на най-богатите в света?

Със 100 милиона си тръгва от управлението премиерът, който и да е той. Трябва да е бил на власт около 2 години, за да му е гарантирана тази сума. Министър на финансите обикновено захлебва от властта около 20 милиона на година. Някои обаче си осигуряват и далеч по-тлъст „бонус“, ако са се включили в бизнеса на големи фирми и проекти. А те точно това правят.

Тези цифри са приблизителни, изчислени са на база бизнес отношения на управниците с корпорации, получените комисионни и пр. Освен тов всеки управик от партията – от чиновника до кмета – се отчита по веригата. Банкерът Цветан Василев заяви публично, че Пеевски е давал по 100 000 евро на месец на Сотир Цацаров, когато последния беше главен прокурор. Цацаров отвърна, че такива пари до него не са стигали. Но не отрече, че са „пътували“, а какво е станало по трасето, колко е получил или неполучил от тях? Прокуратурата не се самосезира, за да извърши проверка и разследване – защо? Всеки бизнесмен от малък, среден и нагоре калибър ще ви каже, че плаща вноски „спокойствие“ на политически субекти и на силови структури които също са свързани с политици.

След публикуването на снимки на пълното с пачки евро и златни кюлчета чекмедже на премиера, тръгнаха поредните слухове за придобитите пари от Борисов и негови министри и съпартийци. В момента „спестяванията“ на министър-председателя се оценяват между 2 и 4 милиарда. Толкова успял да спастри, както се казва, след 10 години начело на държавата и годините преди това като главен секретар и кмет на София.

За Ахмед Доган предположениета са, че притежава около 1,5 млрд, но не само в пари, а и в имоти и материални активи.

Над 2 млрд се приписват на Делян Пеевски, като в тях се включват банкови сметки в ОАЕ, Австрия и другаде, плюс имоти и фирмена собственост.

Приказно богатство, според мълвата, притежава и банкерката Цветелина Бориславова, която според някои хора, управлява бизнеса на премиера. Слухове, но хората са такива – говорят и одумват известните…

Данните са спекулативни, но ако следваме логиката на корупционните схеми и модела на управление чрез рекет на бизнеса и опонентите, цифрите може да се окажат дори занижени.

Бизнесменът Васил Божков няколко пъти през последните месеци обясни схема, по която е плащал такса „спокойствие“ – 67 милиона за ексфинансовия министър Владислав Горанов и премиера Борисов. Твърди също че е предоставил доказателства, „където трябва и където ще им обърнат внимание“.

България е на първо място по корупция в ЕС от години, така че със сигурност немалка част от тези слухове са верни. А може действителността да е още по-шокираща, защото въображението на обикновените хора не могат дори да си представят как за минути милиони сменят собственика си.

Как обаче българските висши рекетьори, корумпета и мошеници ще харчат парите си?

Няколко нагледни примера.

През октомври 2011 г. след убийството на либийския лидер Муамар Кадафи, в-к Los Angeles Times пише, че той е успял да изнесе в чужбина около 200 млрд долара в различни банки. Така Кадафи се превърнал в най-богатия жител на планетата. Експерти по финансови рейтинги от Forbes обаче внесоха важно уточнение: 200 млрд са всичките изнесени пари от Либия. Самият Кадафи не ги е притежавал всичките лично. По-късно стана ясно, че САЩ са замразили около 34 млрд долара, Великобритания – 12 млрд паунда, Германия, Австрия и Италия – над 6 млрд евро и т.н. Общо около 62 млрд долара. Кадафи обаче не можа да им се порадва, защото го убиха…

Не са могли да си харчат парите и други държавници като Зин ал Абидин бен Али, Хосни Мубарак, Пиночет, Фердинанд Маркос и пр. Техни стотици милиони са замразени в банки в Австрия, Германия, Япония, САЩ, Великобритания и дори в Уганда. Швейцарските банки отдавна не са сигурно място за мръсни пари на корумпирани политици. Например милионите на диктатора от Хаити Жан-Клод Дювалие от 1986 г. досега са „арестувани“ в Швейцария.

По известното като „Узбекистанско дело“ е установено, че минимум 1 млрд долара са откраднати от държавата по корупционен път. Разкри се също, че милиони са давани за подкупи на европейски политици, някои от които в евроструктурите в Брюксел…

Щом са давали от Узбекистан дали не е имало „подаръци“ и от България? Това, че няма преки доказателства, не означава, че не е правено, още повече от страна на най-корумпираната държава. Логично е. А може да се появят снимки и записи, кой знае.

През февруари 2019 г. главният прокурор тогава Сотир Цацаров и тогавашният министър на вътрешните работи Младен Маринов пътуваха до Дубай и ОАЕ. Имаше оскъдна информация за целта на това посещение, но неофициално се заговори, че там те били запознати с разследване срещу български политици и бизнесмени. То се води от секретните и финансовите служби на емирството и тези на САЩ. Свързано е с пране на пари. Става дума за стотици милиони. Съмненията са, че поне част от тези пари са от контрабанда и може да са свързани с терористични организации.

Управлението за антитерористична дейност и финансово разузнаване на САЩ (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI), което е част от финансовото министерство, започнало действия по събиране на информация за пране на пари в особено големи размери, свързано с български политици и бизнесмени. Имената им са замесени в действия, някои от които попадат под ударите на закона РИКО. Този закон е приет в САЩ през 70-те години за осъществуване на борбата срещу организираната престъпност, мафията и големи финансови далавери. Един от вдъхновителите на този закон е легендарния шеф на ФБР Джон Едгар Хувър.

Буквално преди дни сайтът liberta.bg публикува информация, че български политик и олигарх е разследван от Конгреса на САЩ (The United States Senate’s Committee on Homeland Security and Governmental Affairs – HSGAS) за публична корупция чрез финансиране на американска лобистка компания със средства с неясен произход, които са предназначени за корумпиране на американски политици. През месец февруари на 2020 г. Международният отдел на FBI (International Corruption Unit) засича прехвърляне на големи суми пари към американската компания, за която има основателни подозрения, че отново са предназначени за влияние над американски политици. Във фокуса на разследването е български политик и олигарх.

В информацията, която liberta.bg получил от своите източници в САЩ, не се споменава името Делян Пеевски, но е посочено, че парите са прехвърляни от компанията Soda Communications Bulgaria към американската Blue Star Strategies. Във връзка с това разследване на Конгреса на САЩ има запитване от колегите журналисти на The Wall Street Journal към HSGAS: дали огромните суми пари към Blue Star са изплащани от полулярен български политик и олигарх?, научи нашата медия.

С Делян Пеевски се свързва компанията „Дореко комерс“, която имаше търговски договор с „Юрий Гагарин“ и продаваше продукцията му. Собственикът ѝ от Британските Вирджински острови Doreco Limited си създаде и рекламната агенция „Сода комюникейшънс“ през 2014 г., която веднага започна да обслужва „Булгартабак“. „Дореко комерс“ е собственик и на „Принт трейдинг“ – дружеството-инвеститор в печатница на медиите на Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева.

В случая американските служби смятат, че са засегнати финансовите интереси на САЩ. Разследването освен в щатите, се провежда и в други страни. ОАЕ е една от тях. Ръководството на операцията се осъществява от Управлението по финансови престъпления и финансиране на тероризма (Office of Terrorist Financing and Financial Crimes). Проверяват се различни фирми, между които и Andalus Al-Sharq General Trading LLC. Според запознати тя е стратегическият партньор за износ на цигари от България към Близкия и Среден Изток. Andalus представлява Bulgartabac (BT) в над 50% от износа за този регион. Само за Емирствата процентът на български цигари скача на рекордните 72% от цялата продукция. Замесено е и името на Салам Кадер Фарадж, свързван многократно с бизнеса на „Булгартабак“ и Делян Пеевски.

САЩ и ОАЕ са изумени, че тези фактически обстоятелства досега не са разследвани от българските служби.

Към американското разследване за пране на пари с българско участие се е включила и Групата за борба с прането на пари в Близкия Изток и Северна Африка (Middle East & North Africa Financial Action Task Force – MENAFATF). В последно време един от нейните основни отдели и този за борбата с финансирането на тероризма от контрабанда и финансови престъпления.

Затова сегашното управление не подава оставка. То е наясно, че този път няма как да се договори с евентуалното следващо управление да не бъде разследвано. Този филм свършва.

Имат милиарди, но няма да има как да ги харчат. Ще бъдат разследвани и съдени. Децата и внуците им също ще имат голям проблем с откраднатите стотици милиони, защото навсякъде по света, ще трябва да доказват произхода на тези мръсни и дори кървави пари. Съгласете се, че щом пиарката на Борисов – Севдалина си е купила къща за над 1 милион, какво остава за министри и началника й…

С предполагаемите 4 млрд евро българският премиер Борисов би се наредил в Топ 80 на класацията на Форбс за най-богатите хора на планетата.

Богатите също плачат – имайте го предвид. Идва ред на нашите алчни управленци, колкото и да си мислят, че са измислили перфектните схеми за укриване и изпиране на мръсните си милиони, откраднати от българските и европейските данъкоплатци. Ще бъдат преследвани по цял свят, няма да успеят да се скрият в Сибир, Венецуела или в джунглата на Амазония. А и на какви езици ще говорят…

Анализ на Фрог нюз