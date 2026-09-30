30.09.2026 | 11:59
Божков: Аз назначих Хекимян за шеф в bTV по настояване на Борисов
"Хекимян като го знаем какви са му наклонностите…"
Бизнесменът Васил Божков се обяви и за създател на журналиста Антон Хекимян.
Божкон твърди, че е ходатайствал за издигането на пишман кмета за шеф на новините на “Би Ти Ви” по настояване на Бойко Борисов.
Запитан защо лидерът на ГЕРБ е имал симпатии към Антон, Божков съвсем се разлигави и с ехиден смях заяви: “Ми де да знам, може да си имат лични симпатии. Хекимян като го знаем какви са му наклонностите…”
Помолен от Мария Цънцарова да се държи по-сериозно и да не обижда колегата й, въпреки “щетите, които е нанесъл на професията”, бизнесменът заключи през смях: “То това да не е лошо? Нали сега сме ЛГБТВИ всички?”
А на въпроса дали е кадрувал и в други телевизии, примерно НОВА, баровецът заяви, че не си спомня.
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