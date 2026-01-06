Брутална измама: Банки незаконно слагат такси и лимити при обмяна на левове в евро

В нарушение на Закона за въвеждане на еврото някои от търговските банки налагат такси или поставят други ограничения върху обмена на левове в евро от 1 януари. Това става ясно от репортажи на БНР и Нова тв, направени в няколко банкови клона на различни кредитни институции в столицата.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в първите 6 месеца на 2026 г. търговските банки трябва да обменят безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1.95583 лв. за евро. Единственото законово ограничение е за суми над 30 000 лв. на една трансакция – в този случай смяната може да стане след предварителна заявка от 3 работни дни.

В някои банкови клонове обаче налагат такса в зависимост от това дали посетителят е клиент на банката или не е.

В репортажа от БНР ясно се чува как служител на банка иска такса от 15 лв. или 7.67 евро за обмен на левове от потребител, който не е техен клиент, защото „току-що им излязла новата тарифа“.

В друга банка потребители посочват, че им е поставено ограничение за обмяна до 5000 лв., при това само ако са клиенти на банката.

Масово от хора, които искат да обменят левови суми, без да са клиенти на банката, се иска попълването на набор от специални декларации с лични данни и с произход на парите. Оказва се, че попълването на тези декларации е една от причините за огромните опашки пред повечето банкови офиси в първия работен ден в понеделник. На други места попълване и подаване на декларации са искани само за обмяна на суми над 1000 лева.

От репортаж на Нова тв става ясно, че има банкови клонове, които поставят лимит на стотинките за обмен – до 100 броя. Други банки пък налагат такси за броене на монети.

„Такси не се дължат никакви от 1 януари до 30 юни било то за обмен на монети, било то за банкноти“, подчерта пред БНР Васил Димитров, програмен директор на проекта за приемане на еврото в Банка ДСК. Все пак той посочи, че е желателно обмяната да стане в банката, в която хората имат сметки, депозити или карти, за да се спестят стъпките по процедурите по верификация, „опознай своя клиент“ и деклариране на произход на средствата и така процесът да протече по-бързо.

Димитров посочи, че още от ноември на уебсайтовете на банките и в банковите офиси са публикувани QR кодове, които насочват към необходимите формуляри за попълване при обмен на валута от физически лица – неклиенти.

По повод ограниченията на сумите за обмен на левови банкноти и монети от БНБ заявиха пред Нова тв: „Банките не може да установяват друг лимит, освен посочения в Закона за въвеждане на еврото. Лимит по отношение на броя на монетите и сумата за обмяна, който не е обусловен от законова разпоредба, е недопустим“.