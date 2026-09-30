30.09.2026 | 11:12

ДБ предлага решаване на административните проблеми с имената на българските турци

Предвижда се безплатно издаване на лична карта след възстановяване на имена

„Демократична България“ внесе законодателни промени в Закона за гражданската регистрация, които дават решение на дългогодишен проблем с прекомерната административна тежест за българските граждани, чиито имена са били насилствено сменени през т.нар. “възродителен процес”. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

„Съществува трайна административна тежест за гражданите, чиито имена са били насилствено променени през т.нар. „възродителен процес“, както и за останалите лица с променени имена. Административният проблем произтича от това, че принципите на Закона за електронното управление не се спазват от всички администрации. Удостоверението за идентичност на имена би било излишно, ако административните органи използваха вътрешни електронни административни услуги, при които по ЕГН проверяваха в ЕСГРАОН дали дадено лице има няколко имена според регистрите – едно, в резултат на насилствената смяна, и друго – оригинално,“ заявиха от ДБ.

По-конкретно, законодателното предложение цели да облекчи възстановяването на имената, да осигури служебен електронен обмен и актуализиране на данните в регистрите и да премахне изискването гражданите да представят удостоверения за идентичност на имената. Предвижда се безплатно издаване на лична карта след възстановяване на имена, както и отпадане на нотариалната заверка на подписа при заявление за възстановяване на име.