20.11.2026 | 9:21

Джуджетата страхуват НАП. Русинова саботира ревизията на Боян Магдалинчев от ВСС

Прокурори от СГП и следователи отново разследват и „страхуват“ органите на изпълнителната власт, които се опитват да изпълняват задълженията си

Джуджетата от Софийската градска прокуратура (СГП) контраатакуват. Подчинените на Емилия Русинова прокурори и следователи отново разследват и „страхуват“ органите на изпълнителната власт, които поне се опитват да изпълняват законовите си задължения – и да работят срещу ключовите адепти на статуквото и регреса в съдебната система.

Емил Валентинов Емилов. Така се казва следователят от „Черковна“ 90, който преди броени дни прати „кърваво писмо“ до НАП. Всъщност две писма, с дата 03.11.2026. В тях следователят настоява да му се докладват трите имена, ЕГН и служебните телефони на всички служители в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) на НАП, както и на тези в Дирекция „Контрол” на ТД на НАП-София, Отдел „Ревизии” и сектор „Ревизии”. Отделно от това следователят настоява да получи „списък на обжалваните пред дирекция ОДОП ревизионни актове в периода от 01.06.2026 до настоящия момент“, както и „списък на приключилите ревизионни производства в периода от 01.04.2026 до настоящия момент“.

Тук явно прозира доста плитко прикрит опит да се събере информация за статуса на конкретни ревизионни производства, срещу конкретни корпулентни фактори. Нещо повече – да се разбере кои точно служители на НАП работят по тези преписки, за да може да им се въздейства по определен начин, че да вървят преписките в „правилната“ посока. Писмата на Емилов са изпратени съвсем скоро след като НАП изисква документи и писмени обяснения от задълженото лице Боян Георгиев Магдалинчев, във връзка с висяща данъчна проверка срещу него.

Самият Магдалинчев потвърди за ревизията пред репортер на BIRD и каза, че няма никакви имоти и сметки в чужбина. Той свърза проверката от НАП с някакъв сигнал срещу него от “лице от Тутракан”, но не сподели подробности откъде знае за сигнала и какво има в него.

Но настоятелните писма от СГП до НАП са индикация, че Магдалинчев се е „ожалил“ на Еми Еврото Русинова, че го проверяват. Лицето – т.е. представляващият – на Висшия съдебен съвет кара вече десета година от иначе петгодишния си мандат. Преди година той се самоосвети като най-високоплатената персона в съдебната система изобщо, в интервю при Мария Цънцарова. Един месец по-късно „кебапчията“ в BTV (т.е. човекът на Пеевски, Асен Иванов) уволни журналистката.

Успелият млад мъж в следствието

Разузнаването на сайта BIRD.BG се позаинтересува що за птица е следователят Емилов. Научихме много интересни неща. Като за начало, следователят постъпва в системата след конкурс през 2021, с директно назначение в Специализираната прокуратура – най-невралгичната, а и най-скандална, структура в ПРБ към онзи момент. След закриването и през 2022, следователят е автоматично преназначен от „въшките“ от ПК на ВСС в градската прокуратура СГП. Още само една година по-късно, през 2023, следователят е повишен от младши в редови. Въобще дотук кариерата на успелия млад мъж Емил се развива линейно и безметежно.

Следващата ключова дата в тази хронология е 29.10.2026. От дневния ред на ПК на ВСС за тази дата разбираме, че на 04.11.2026 предстои кадровиците да удостоят Емилов със „статут на несменяемост“. Т.е. минали са пет години от постъпването му в системата и от този момент нататък той става практически недосегаем. Магистратите, придобили статут на несменяемост, е изключително трудно да бъдат уволнени – дори ако сериозно сгазят лука. Освобождаването им от системата изисква изпълнението на сложен състав, включващ съдебен контрол от общо осем върховни съдии – най-високата степен на защита от уволнение в държавата.

Защо тази хронология е важна ли? Ами защото следователят Емилов е подобаващо „подкован“, точно преди да се осмели да изпрати своето „кърваво писмо“ до НАП. А това подковаване (т.е. „гръб“) е важно, понеже писмата му са чиста проба прокурорски произвол и превишаване на правомощията.

Частен бизнес със запори

Преди да се засили към магистратската кариера, Емил Емилов е развивал частен бизнес. Не особено успешно, обаче, както се вижда от публичните регистри. Емилов е бил собственик на “ВИА ОРИОН” ООД – до септември 2020, когато прехвърля дяла си на сестра си Михаела. Дотук добре – бъдещият магистрат се освобождава от акциите си точно навреме по закон, преди да кандидатства за младши следовател. Това обаче което не е добре е, че от 2018 над фирмата тегнат запори от… НАП. Както се вижда в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). Запорът е наложен над банковите сметки на дружеството в ОББ, като през 2023 е подновен и разширен и над фирмените сметки в ДСК. Това означава, че Емилов е прехвърлил дяловете си при висящ банков запор от приходната агенция. По ирония (или пък не) на съдбата, през 2026 самият Емилов се заема на свой ред да „трича“ НАП. Отмъщението е най-сладко когато се сервира студено, както бе казал класикът.

Нататък става и по-интересно. В декларацията си пред ИВСС за 2023 следователят Емилов декларира свързаност с лица от ВСС и ИВСС. Лицата са посочени само с инициали, а и подробности около характера на тази свързаност са спестни (роднини, половинки или друго). Д. А. работи в ИВСС, докато В. А. работи във ВСС. Инспектор в ИВСС с такива инициали няма, следователно това най-вероятно е лице работещо в администрацията. И наистина, Даниела Маргаритова Ангелова, която е на длъжност експерт в ИВСС е декларирала и тя участие във ВИА ОРИОН ООД. Колкото до В.А. от ИВСС, там установихме, че се труди лицето Валентин Емилов Ангелов като директор на дирекция Вътрешен одит. Както се казва – мама, тате и аз…

Пак ченгета мърдат с ушета – и Ковачки също

Нататък става и по-хубаво. Нашата специализирана система ЩРАК засече косвени връзки между Емилов и агенти на Държавна сигурност. Това са Огнян Райчев Пишев (агент „Градев) и Найден Симеонов Иванов (агент „Жельо“). Първият е осветен по две линии: като посланик във Вашингтон, както и като Председател на Съвета на директорите на държавната „ДЗУ“ ЕАД; докато вторият е осветен покрай мандата му на общински съветник в Драгоман.

Същевременно, покрай „Жельо“ прозира и връзка с Миглена Петришки, ключово прокси и сламен човек на Христо Ковачки. Петришки протича в наше разследване за източване на „Топлофикация Перник“ чрез заем към тъста на Ковачки, с който бедният човек си купил вила на Лазурния бряг във Франция. Тя лъсва и като представител на регистрирани в Англгия офшорки, чрез които социално-слабият консултант (както Гешев нарече Ковачки) контролира топлоцентрали у нас. И за капак на всичко, тя бе е и партиен функционер на формацията на консултанта „Лидер“ („Български Демократичен Център“).

Прикриватурата уж започна разследване на мастития тъст през 2021, но от години делото кисне в „кръглата папка“ – т.е. по него не се работи. Пернишката прокуратура явно толкоз си може, или пък няКОЙ от София се е обадил, че да им „дръпне“ ушите и да ги вкара в „правата вяра“. Толкоз по въпроса за прокурорската (пернишка) преписка 1538/2021.