И Цветанка Ризова падна жертва на Барбароса

Водещата на политическото коментарно предаването „Лице в лице” на bTV Цветанка Ризова се изложи изключително много пред зрителите. След като по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сравни искането на вот на недоверие на правителството с операция „Барбароса” – нападението на нацистка Германия срещу СССР, тя на няколко пъти го цитира, но грешно.

Ризова явно беше убедена, че името на операцията е „БарбаДоса”.

Авторитетната водеща повтори грешката си поне три пъти в ефир, като явно колегите от екипа ѝ не си направиха труда да я поправят. Това трябваше да направи журналистът Веселин Стойнев по време на гостуването си на живо в предаването.

Операция „Барбароса” се оказа сложна за казване не само за Цветанка Ризова. Съпредседателят на ПП Кирил Петков я произнесе като Барбарос.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък предположи, че Борисов е гледал „Карибски пирати”, където има герой на име капитан Барбоса. През 15 век има реална личност, турски пират, който е останал в историята с името Хайредин Барбароса.

Най-прочутият носител на името, което означава в превод от италиански „червена брада”, обаче е Фридрих I Барбароса, император на Свещената римска империя, един от най-значимите владетели и пълководци на Средновековието. Той умира на път към Светите земи по време на Третия кръстоносен поход, но не в битка, а при преминаване на река, при което се удавя.