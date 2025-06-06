Кирил Петков с нов прякор – Барбарос

След като вчера лидерът на „Продължаваме промяната“ изби рибата с констатацията, че България влиза в „Евровизия“, днес Кирил Петков направи нов, още по-чутовен гаф, пище „Лупа“.

„Аз нямам никаква идея какво е планът БарбароС“, заяви той пред журналистите в парламента, визирайки изказването на Бойко Борисов по-рано през деня. Лидерът на ГЕРБ каза, че формацията на Кирил Петков и Асен Василев е предприела „последния си ход“, а именно – „плана „Барбароса“ за невлизане в еврото“.

Неведението на Петков по отношение на това що е то Операция „Барбароса“ обаче му навлече куп подигравки в социалните мрежи и е напът да лепне нов прякор на политика – Киро Барбарос. „Хващам се на бас, че Киро не знае кой е Фридрих Барбароса. Киро Барбарос е почти като Татко Барба“, написа във фейсбук Анастасия Гешева.

„Тръгнал кос

с дълъг нос

през гората Барбарос“, не се въздържа и политологът Стойчо Стойчев.

А Кристиян Шкварек направи следното уточнение: „По странно стечение на обстоятелствата бакалавърската ми дисертация по история бе на тема Операция „Барбароса“: причини за провала на германската инвазия на СССР през 1941 г.

Ако искаш да изпратя подписано копие от нея до г-н Петков, напиши БАРБАРОС в коментарите!

А ако искаш да разбереш защо формално уж свръхобразовани по престижни университети като Харвард хора толкова често се оказват по-глупави, посредствени и с по-ниска обща култура от средностатистическия таксиметров шофьор – гугълни термина „midwit“.*

*midwit – човек със забавено умствено развитие