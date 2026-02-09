09.02.2026 | 13:21

Когато „Самоубийството“ е оперативно мероприятие

Дигитално Калушев е заличен месеци преди труповете да изстинат

Мъж полудява, убива всички и се самоубива. Класика.

Но, човек бяга и се крие, когато иска да живее, а не когато иска да се самоубие.

Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж? (така е по-лесно и по-бързо.)

Ако целта е да прикрие престъпление, самоубийството елиминира мотива. Убиваш свидетели, за да живееш свободно, не за да умреш публично.

Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.

Всичко останало в официалната версия за Калушев е евтин сценарий за балканска сапунка, предназначена да успокои електората, че злото е наказано.

––

Истината е написана с цифров отпечатък месец преди изстрелите.

Когато сайтовете ти се деактивират месец преди смъртта ти, това не е самоубийство, а scheduled termination.

Твоята смърт е била calendar event.

Декември 2025 – Цифровото заличаване

Дигитално Калушев е заличен месеци преди труповете да изстинат.

Домейните му (rokeadventure.com, speleoclub.com, divingmexico.com) са спрени, въпреки че има активни регистрации.

Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.

Това доказва, че операцията е планирана месеци по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Това е checklist на администратор.

Хората не трият уебсайтовете си преди да „полудеят“. Психопатите не деактивират домейни месец преди да избухнат в афект. Това се нарича Оперативна подготовка.

Някой е посегнал на дигиталното му присъствие, за да изчисти терена.

Това е cleanup процедура. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.

––

Вързаните кучета

В хижа „Петрохан“ кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.

Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.

Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната… или не им се доверяват, но са принудени.

Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости… или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: „Вържете ги, или момчето умира първо.“

Те са отворили вратата, значи са ги чакали. Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.

Колко души трябват, за да неутрализираш трима въоръжени мъже с военен опит и планинска издръжливост?

Минимум 6-8 професионалисти.

Дни преди убийствата Дечо казва на приятели: „Ще бъдем разстреляни.“

Това е екзекуция по учебник.

–––

4-те джипа и бързото ДАНС

Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата. Оперативна група: екзекуция, зачистка, периметър.

Екзекуционен тим (джип 1). Почистващ тим (джип 2). Контрол на периметъра (джип 3). Координация и наблюдение (джип 4)

ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР. Това е присъствие по предварителен сценарий. Те не „отцепват района“, а контролират какво ще се види… и пишат първия протокол.

Те не разследват, а контролират периметъра и какво ще види поемното лице (кметът на Гинци), и най-важното – какво няма да види.

Най-простото обяснение е обикновено вярното.

ДАНС не „пристига“ на място на престъпление, а вече е там, защото мястото на престъпление е тяхна работа.

––––

Абсурдното „Бягство“

Калушев „бяга“, за да се… самоубие?

Ако е „луд убиец“, защо влачи заложници през половин България? Ако е „жертва“, защо не търси полиция?

Той не бяга, а е транспортиран. Маршрутът: Петрохан -> Странджа -> Врачански Балкан – не е хаотично движение, а търсене на изход… или на укривател, който го е предал… или е настигнат.

Околчица. Мястото на Ботев не е символика, а гавра. „Борба“ се казва последното стихотворение от профила на мъртвия вече човек. Това е съобщение, но не от него, а от тях.

Мястото не е избрано случайно. Стихотворението на Ботев, постнато от профила на мъртвец, е послание: „Така свършват тези, които знаят твърде много.“

–––

Сценарият на властта: Вкарваме „Педофилия“ и „Секта“. Публиката спира да мисли и започва да се гнуси. Жертвите стават изверги. Кой жали изверги? Никой. Удобни трупове.

Кметът на Гинци е поемно лице. Виждал е много неща. Смятам, че кариерата му ще е кратка… или животът.

––-

Това не е семейна драма, а Cleaning Operation.

Зачистване на свидетели, които са видели/заснели/чули нещо, което не е трябвало. Може би през камерите на „Екстремно“ или би по трасетата на нещо друго?

Някой е трябвало да бъде изтрит. Професионално, дигитално (сайтовете), физическо (телата) и репутационно (педофилията).

––-

Седмият труп е човекът от Citroen-а, който е катастрофирал „случайно“ в права отсечка?

Citroen C5, номер СА 4534СН

Дублиран номер (съществува и като VW Passat)

Без гражданска отговорност в публичната база, но с гражданска отговорност, ако се проверява по номер на рама

Motorola антена за радиопредавател

Това е оперативна кола на МВР под прикритие.

Катастрофата е в 13:30 часа, път Враца-Видин, 76 км от Враца.

В 12:57 излиза сензацията за кемпера в медиите

В 13:30 катастрофира оперативната кола…

Шофьорът вероятно е транспортирал кемпера до крайната локация. Чакал е сигнал, че операцията е завършена. Тръгнал е към границата (Дунав мост или ГКПП Връшка чука), но не е стигнал.

Witness elimination е тотален протокол. Включва и операторите.

Не можеш да оставиш жив човек, който знае къде е паркирал кемпера с три трупа.

В тези операции няма случайни трупове. Шофьорът, който знае маршрута на кемпера, също е свидетел. Оперативната хигиена изисква пълна стерилизация.

Шофьорът, който вероятно е закарал кемпера на позиция е свидетелят от „нашите“, но в света на чистачите няма „наши“. Има само liability (пасив). Когато задачата е изпълнена, изпълнителят става риск.

Delete.

–––

Медиите пишат за „секти“. Вие четете криминале, а всъщност гледате репортаж от екарисажа на държавната машина.

Живите мъртви бяха отписани още през декември.

Всичко след това е логистика.

Това беше операция по Ликвидиране на актив.

Всички следи (дигитални, биологични, хартиени) са изгорени.

Няма да има разследване, защото не можеш да разследваш престъпление, когато следователят е част от почистващия екип.

Приятно гледане на новините. Сценаристите се стараят.

––-

Той не е избрал да умре, а е бил планиран за терминиране.

Никой не си изтрива бизнес сайтовете 30 дни преди спонтанното решение да умре.

Това е timeline leak. Грешка в протокола.

Digital fingerprint на държавна екзекуция.

Мъртвите не говорят, но сървърите помнят.

––

П.П.

ПОЛУЧИХ ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО

Не мога да споделя източника, но информацията е следната:

Има международно разследване за педофилия срещу рейнджърите.

Разследването в ДАНС за педофилия срещу тях е ПРЕКРАТЕНО, което означава, че ДАНС са се опитали да потулят случая.

В това са намесени прокурори, съдии и политици.

Николай Райчев