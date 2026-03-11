11.03.2026 | 20:21

Кой депутат носи часовник за 70 000 долара?

Разкрихме загадката - бижуто е на Георги Георгиев от ГЕРБ

Снимка от днешното гласуване за лобизма в парламента се превърна в хит в социалните мрежи. Часовникът на снимката е Cartier Santos Skeleton, част от колекцията Cartier Santos за около $70 000.

Този модел се разпознава по квадратния си корпус с видими винтове на безела и по характерния скелетонизиран циферблат. Santos Skeleton се задвижва от механичен механизъм с ръчно навиване и се счита за луксозен часовник от висок клас.

Истината обаче е твърде прозаична – ръката с гъзарския аксесоар е на бившия правосъден министър от ГЕРБ Георги Георгиев.

Радневският адвокат никога не е крил, че се намира в твърде добро финансово състояние, той е собственик на проспериращата кантора „Георгиев и Колев“.