23.09.2026 | 10:31

Костов: Обещанието на Радев за по-високо качество на живот е клише

Бившият премиер разкритикува липсата на конкретни цели за благосъстоянието, съдебната реформа и развитието на страната

Управленската програма на „Прогресивна България“ подлежи на сериозна критика. В нея липсва дългосрочна стратегия за развитие на страната. Не могат да се говорят общи приказки и да се говори изобщо за качество на развитие и икономическо развитие.

Това заяви пред bTV бившият премиер и лидер на СДС и ДСБ Иван Костов.

„В програмата липсва обективна оценка къде се намира България по своето благосъстояние и благосъстояние на своите граждани. кои показатели и измерители ще трябва да бъдат променени, така че да дадат на българите по-добро качество на живот“, уточни Костов.

Той определи като клише обещанието на Румен Радев да повиши качеството на живота: „Кое точно ще бъде повишено и с колко?“

Костов коментира и защо България катастрофира в областта на върховенството на закона и дали вижда реални действия това да се промени с избора на нов ВСС.

„Боя се, че най-лесното решение, което се изпробва през всичките тези години е да се установи контрол върху съдебната власт, а не да се направи реформа, при която системата да работи без политически влияния. Много силно желая това управление да направи тези реформи, а не само да смени хората“, каза Костов.

Според него ние сме се върнали в миналото и се занимаваме с въпроси, които не занимават младите. „Те се интересуват какво наследство ще им предадем, а не какви дертове имат политиците и партиите. Те искат по-добър живот, под който се разбира баланс между работата, сигурността, гражданското участие. Всичко това заедно съставлява благосъстоянието“, заяви той.

Костов разкритикува политиката „да се вземат пари, да се трупа дълг, парите да отиват за пенсионери и служителите в сигурността и това да бъде за сметка на бъдещото поколение“. „Това не е справедливо решение“, категоричен е бившият лидер на СДС и ДСБ.

Той смята, че изкуственият интелект и новите технологии дават възможност рационално да се реформира публичното управление, особено в частта за държавната администрация, чиито доходи бяха сериозно увеличени.

„България трябва да се отвори към четвъртата технологична революция. Това ще може да промени страната“, призова Костов и даде пример с Естония, която е „прегърнала новото и е въвела тази революция в администрацията и икономиката“. „В България има много хора, които разбират как да се електронизира управление. Можете ли да си представите, че дори Украйна е по-напред от нас. Трябва да се действа смело, много хора ще трябва да се преквалифицират. Ако не се подготвим за изкуствения интелект, който е неизбежен и идва и ще се случи навсякъде,… ние не можем сега да водим спорове какво ще правим с изкуствения интелект. Да питаме Янка Такева какво да правим с изкуствения интелект? Това е смешно“, заяви Костов.

Той коментира високия брой кандидат-президентските двойки – 28, определяйки това като много ниско доверие към институциите.

Костов е категоричен, че България губи авторитет в Европейския съюз. Конкретен пример е позицията на страната ни за конфликтите около нас. „Позиция, която да има широк национален консенсус, каквато имахме през 1997 и 1998 г., за да станем членове на ЕС и НАТО и да направим съответните реформи, които да доведат до това членство. Тогава консенсусът надхвърли голямото мнозинство, което имаше ОДС и то беше по-голямо от това, което днес има ПБ. България няма силна позиция и авторитет, защото е разпокъсана вътрешно. Трябва да има консенсус, който да е по-широк от този, който е избрал „Прогресивна България“, каза той.