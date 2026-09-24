24.09.2026 | 10:38

Коя е тази зам.-министърка?

Това е пълната естетическа и интелектуална чалгаризация на висшата държавна администрация

Това създание не е поп-фолк фурия на афтърпарти, която случайно се е загубила из кулоарите на Парламента на връщане от столична чалготека.

Жената на снимките е Михаела Карадимова, заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Представете си какъв когнитивен дисонанс изпитват евентуалните чуждестранни дипломати, които трябва да седнат с „госпожа Заместник-министъра“ да коментират пазара на деривати от Персийския залив, докато тя едва успява да натисне дисплея на смартфона си с петсантиметровите си нокти на хищна птица, отмятайки настрани синтетичните си екстеншъни и мигаща на парцали с изкуствените си мигли тип „сенници“…

Заместник-министър с маниер и грация на залязваща фолк певица, чакаща поръчка за наргиле в студентска дискотека през 2013-та година. Гримът е като фасадна мазилка, а миглите имат аеродинамиката на тенти за кафене.

Като я слушаш да чете експертен доклад от трибуната, буквално очакваш на припева да пуснат плейбек.

Всичко в тази държава е фалшиво, от експертизите в прокуратурата до миглите в министерствата!

Това е пълната естетическа и интелектуална чалгаризация на висшата държавна администрация.

Държавната ви администрация изглежда като ескорт-каталог от Околовръстното.

Гълтайте абсурда, шарани! Поне имате привилегията с данъците си да плащате скъпата козметична поддръжка на макроикономическия си апокалипсис.