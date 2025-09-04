Почина дизайнерът Джорджо Армани

Легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст. В продължение на десетилетия той беше сред водещите имена в света, диктуващи модата, и един от най-богатите хора в Италия. Освен облекло империята на Армани включва аксесоари, часовници и бижутерия.

„С безкрайна скръб Армани Груп съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен лидер: Джорджо Армани“, се казва в изявлението на компанията.

Дизайнерът не се появи на ревютата си през юни, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща „Джорджо Армани“ по време на Миланската седмица на модата този месец, припомня Ройтерс.

Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани, счетоводител в транспортна компания, и Мария Раймонди. Следва медицина в Миланския университет, но през 1953 г. прекъсва на третата година обучение и се записва в армията. По-късно работи във Военна болница във Верона.

Започва да създава нови модели през 1970 г. и успява да ги продаде на няколко модни къщи в Италия. Неговата първа самостоятелна колекция е представена през 1974 г.

Той става и един от първите дизайнери, които забраняват участието в свои ревюта на модели с индекс на телесната маса под 18 след смъртта на Ана Каролина Рестън през 2006 г. в резултат на анорексия.

Армани имаше дългогодишна връзка със своя бизнес партньор – архитекта Серджо Галеоти, от 1975 до смъртта на Галеоти през 1985 г.