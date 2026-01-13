13.01.2026 | 19:49

Протестите започват: ПП-ДБ зове за пълни площади, за да са честни изборите

Според опозицията, на бюлетината ще има само един печат и това ще отвори врата за злоупотреби

Нова вълна протестна се надига в началото на новата година. От „Продължаваме Промяната – Демократична България“ призоваха хората да излизат отново на улицата. Първата мирна демонстрация в триъгълника на властта ще е утре вечер, обявиха от коалицията, след като Централната избирателна комисия официално отказа да проверява машините преди изборите, защото нямало предвидена такава процедура в закона.

От опозицията изразяват тревога, че тези нови технологии могат да доведат до манипулации и фалшификации, което би компрометирало целостта на изборния процес.

Предсрочните парламентарни избори се очаква да са на 29 март, но все още не е ясно как ще се гласува на тях. Партиите са в остри противоречия не само дали да е с хартия или на машина, но и с каква точно.

Мотото на протеста е: „Няма да позволим да освините и тези избори“.

„Излезте, за да покажем, че нашият глас не е стока и че искаме честни и свободни избори. Връщането на машините в оригиналния им вид е гаранция, че свинското начало няма да изяде изборите.100% машини означава 100% санитарен кордон срещу кочината. Затова е и тази война срещу машинния вот: Страх от свободния вот“, пишат от ПП-ДБ в събитието във Фейсбук.

От формацията посочват, че в ресорната парламентарна правна комисия се готвят за връщането на машините и това щяло да стане с гласовете на „ДПС-Ново начало“, ГЕРБ, ИТН, БСП – всички, които управляваха досега и бяха пометени от площада“.

„Опитват се да ни заблудят с фалшиви решения за някакви „скенери“ – това е измама. Няма никаква нужда от тези маневри с неясен изход. Настоящите машини дават 100% чист резултат – доказано. Мафията обаче не иска това“, смятат от ПП-ДБ

Според формацията с връщане на изцяло машинното гласуване България ще се освободи от „свинския захват“. „Да покажем, че Пеевски и ортаците му от кочината не са господари на изборите. Че може да има избори със 100% с машини – без дилъри на хартиени гласове. Без машини всяка община може да стане „Пазарджик“ – от нула до мнозинство за Пеевски“, казват от формацията и добавят, че гласуването изцяло с устройства спира купените и недействителните гласове.

След падането на последния кабинет „Борисов“, през април 2021 г. с гласовете на ИТН, БСП, „Демократична България“ и тогавашната формация „Изправи се! Мутри вън“ парламентът прие в секциите с над 300 избиртаели да може да се гласува само с машини . Целта беше да бъдат премахнати или силно ограничени възможностите за измами и манипулации с броенето на хартиените бюлетини и отчитането на гласовете.

През декември 2022 година обаче т.нар.“хартиена коалиция“ между ГЕРБ, ДПС и БСП, премахна тази поправка и освен това обезсмисли машинното гласуване. Устройствата с тъчскрийн бяха превърнати в обикновени принтери, а разписките от тях се превърнаха в нов вид бюлетини, които се броят на ръка, а не както преди това – всяка машина автоматично да обобщава данните в края на изборния ден.