Ретро хит: Емилия Русинова награбила Малкия Цимбик в 6-то РПУ

Градският прокурор на София крие, че той е баща на дъщеря й

Градският прокурор на София Емилия Русинова, чиято оставка беше поискана заради задграничен воаяж в една кола с Пепи Еврото, крие мръсни тайни от своето минало.

Сайтът „Лупа“ съобщи скандалната информация, че като следовател в столична следствена служба тя оневинила брата на крими героя Калоян Стоянов-Цимбика срещу… секс.

Свидетели на палавата част от биографията на Русинова разказаха, че навремето видинчанката сериозно хлътнала по Владимир Стоянов – Малкия Цимбик. Двамата братя влизат в криминалните среди и даже са били съратници на братята Васил и Георги Илиеви. И така в един хубав момент Малкия Цимбик попада в полезрението на закона. И на младата Русинова.

Следователката вижда в негово лице чиста проба сексуален обект, от който бързо решава да се възползва. В резултат – Владимир Стоянов се измъква от закона, а Русинова се сдобива с единствената си дъщеря. Не случайно тя дълги години крие името на бащата на детето си.

Запознати с пикантната история даже поясняват, че следователката „изнасилила“ Малкия Цимбик направо в 6-то РПУ в Красно село. През годините тя се натискала и на свои колеги следователи и полицаи от РПУ, но те я отрязали, защото я намирали за нечистоплътна.

Още по-любопитното е, че дъщерята на Русинова преди 2-3 години също се сдоби с рожба, и то от гарда на Пепи Еврото – Кристиян Христов. Той от своя страна е свързан с аферата „Осемте джуджета”. Христов доби популярност като момче за всичко на Пепи Еврото. Именно той се водеше формален собственик на фирмата „Изамет“ на Илия Златанов.