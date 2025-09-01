01.09.2025 | 10:18

Снимка за историята

Барутът не е бъдеще, той е бизнес със смърт

Урсула фон дер Лайен и Росен Желязков летят към Сопот – не за розово масло, а за барут.

Европа, която денем ни чете лекции за „зелен преход“ и „устойчиво бъдеще“, вечер реже ленти за фабрики, които произвеждат смърт и оставят след себе си токсични отпадъци.

Барутното производство е сред най-замърсяващите индустрии в света – отпадъците съдържат нитрати и органични отрови, които замърсяват почви и води с десетилетия.

Вместо заводи за чиста енергия, ни подаряват заводи за експлозиви.

Вместо инвестиции в образование и здраве, ни дават инвестиции в барут и война. И наричат това „развитие“.

Истината е друга и е брутална – барутът не е бъдеще, той е бизнес със смърт. И когато този бизнес приключи, ще останем със замърсена земя, болни поколения и празни обещания…