Училище „Космос“ е скрило дългите отсъствия на убития Алекс

Просветното министерство се е натъкнало на нарушения в частно средно училище „Космос“. Това става ясно от отговор на МОН във връзка с трагедията в Петрохан, сред чиито жертви е 15-годишният Александър Макулев.

В ход е проверка на министерството на образованието на място в частно средно училище „Космос“. Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция), посочват от МОН. Отсъствията обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище, казват от ведомството.

Според ЧСУ „Космос“ той е посещавал училище, но проверката на МОН установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище.

На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ „Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ „Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/26 г.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверяват учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица. В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, добавят от МОН.

Агенцията за закрила на детето също проверява от понеделник училището. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен, каза в парламента председателят на агенцията Теодора Иванова. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, допълни тя.

Училището беше споменато на по-ранен етап на случая като работило отблизо с една от организациите на Ивайло Калушев покрай организации на лагери и екстремни преживявания за деца. Оттам обаче отрекоха да имат нещо общо с групата в Петрохан.

Гуруто Калушев е бил лектор в училището

Ивайло Калушев е бил лектор „Изследване на най-големите подводни пещери Мексико“ по време на II Детски фестивал на науката „Космос от идеи“ през месец юни миналата година. Домакин на фестивала е било Частно средно училище „Космос“ в село Осоица, за което многократно медията ни писа. Събитието се е провело на 2 юни 2025 година в Cosmos International School в село Осоица. Това е видно от афиш, промотиращ събитието в профил в социалните мрежи на алтернативната образователна институция.

Прави впечатление, че сред хилядите снимки във „Фейсбук“ страницата на училището, има и албуми от всяко по-значимо събитие или фестивал, като само от въпросния форум, към днешна дата – липсва.

Още, когато беше направена първата връзка между училището и приключенската школа „Роук“ на Ивайло Калушев, от средното училище излязоха с позиция, че „единственото взаимодействие се изразява в излъчването и представянето през месец юни 2025 г. на филма „Подводните пещери на Юкатан, Мексико“ в рамките на детски научен фестивал, без училището да е имало каквото и да е организационно, договорно или друго обвързване с лицата, създали или участвали във филма“.

В запазена частично „бек ъп“ версия на вече изтрия сайт на школата му „Роук“, училище „Космос“ фигурира като основен партньор.

Днес председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова съобщи по време на изслушването в Народното събрание, че директорката на училище „Космос“ Гергана Захариева е в болничен. Тя обясни, че в момента там има проверка от Агенцията , която трябва да установи как 16-годишният, убит в кемпера под връх „Околчица“, Александър се е водел едновременно ученик във въпросното училище, но в същото време и е бил по цял ден в хижата. Проверката трябва да установи и как е минавал от клас в клас.

Креативният директор на Cosmos International School Татяна Захариева е обявена за почетен член на Българската асоциация по естествена психотерапия. „Любовта, мъдростта, истината и свободата са в основата на концепцията на Космическото училище в село Осоица. А същите тези принципи са заложени и се развиват в естествената психотерапия“, пише в дописката от сайта на Космическото училище от януари 23 януари 2026, озаглавена „Директорът на „Космос“ е почетен член на БАЕП“.

Школа за Приключения „Роук“ и Частно училище „Космос“

Школата за Приключения „Роук“ на Иво Калушев припознава Частно училище „Космос“ за свой партньор или поне на образователна институция, на която меко казано симпатизира.

В публикация на официалната си страница във „Фейсбук“ от 10 септември 2022 година Школа за Приключения „Роук“ отправя покана за откриването на първия учебен ден на „Космическото училище“ в село Осоица с публичен пост, който гласи: „На 15 септември от 10,00ч. ще бъде официалното откриване на Cosmos International School. Ще пожелаем на първокласниците и останалите ученици попътен вятър. От 11,00ч. ще има приятна музика, изпълнена от невероятните музиканти Калин Вельов, Милен Кукушаров, Ирения Васкес, Яна Кръстев. Заповядайте! Подготовка гори!

МОН издава заповед за вписване на Частно основно училище „Космос“ през месец юли 2022 година.

Удостоверението на Частно основно училище „Космос“ от Министерството на образованието и науката с номер 323 от дата 22.07.2022 година и публикувано на сайта на образователната институция, е издадено 10 дни преди разпускането на правителството на Кирил Петков на 2 август 2022 г., с министър на образованието Николай Денков. Подписано е от зам.-министъра на образованието Мариета Георгиева, назначена на 12 май 2022 г. от министър-председателя Петков.