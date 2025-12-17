17.12.2025 | 10:26

Юмручен бой в парламента (видео)

Радостин Василев и Гюнай Далоолу се сбиха

Юмручен бой в пленарната зала – лидерът на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далоолу от ДПС-НН се сбиха по време на заседание.

Двамата депутати първо си размениха реплики, след което Далоолу скочи върху Василев, който седеше на мястото си. Последва размяна на юмруци и ритници. Останалите народни успяха да ги разтърват, а председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11 ч.

Междувременно министърът на енергетиката Жечо Станков говореше от трибуната. Той прекъсна изказването си заради боя между двамата народни представители.

Той поиска да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Днес депутатите трябва да разгледат финансовата рамка за следващата година на НЗОК и общественото осигуряване, както и закона за удължителния бюджет.

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ призоваха обществото да излязат на протест, защото Бюджет 2026 все още не е изтеглен.

„Току-що станахме свидетели на най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път се опитват да си вкарат крадливите бюджетите. Призоваваме всички утре вечер от 18 ч. на протест“, каза Асен Василев.