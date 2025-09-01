01.09.2025 | 12:21

1 млрд. лв. за снаряди: България чака печалбата с бинокъл

ВМЗ подписва договор с „Райнметал“ -джойнт венчър, разбира се – 51% за германците, 49% за нас,

Родна индустриална магия! Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД подписва договор с „Райнметал“. Джойнт венчър, разбира се – 51% за германците, 49% за нас, защото винаги е по-приятно да се чувстваш почти равноправен.

Министър Атанас Запрянов с широка усмивка ни успокоява, че България ще „инвестира“ 500 милиона евро – чрез европейския механизъм SAFE. Преведено на човешки език: заем от типа „помощ по време на COVID-19“, само че сега вместо маски и тестове, парите отиват за барут и снаряди.

Спокойно, това е национален интерес и едновременно европейски, защото всички обичаме оръжия с правителствена гаранция. Колко са лихвите по тези 500 млн. евро?

Джойнт венчърите и заемите са чудесни – докато не дойде време да броиш нулите. В контекста на отбранителната индустрия, Европейската комисия обяви, че лихвите по заемите за съвместни проекти в този сектор ще бъдат около 3%. Това предполага, че заеми, свързани с отбранителни проекти, може да имат по-високи лихвени проценти в сравнение с други публични инвестиции.

Кога ще започне изплащането на инвестицията?

Проектите, финансирани чрез SAFE, ще имат период на изплащане до 45 години, с възможност за гратисен период от до 10 години за погасяване на главницата. Първоначалните плащания могат да започнат след изтичането на гратисния период, в зависимост от условията на конкретния заем.

Реални икономически рискове:

1. Висок начален разход o Половин милиард евро /1 млрд.лева/ е огромна инвестиция за България, особено ако приходите от проекта са далеч във времето. 2. Дългосрочна възвращаемост o Джойнт венчърът е 51% за „Райнметал“, тоест основната печалба ще идва първо при тях. o България получава по-малък дял от приходите (49%), което означава, че ефектът върху бюджета ще е бавен. 3. Лихви и разходи по заема o Ако лихвата е 3%, както при други европейски SAFE-заеми, изплащането ще е значимо в дългосрочен план, особено преди да се видят реални печалби… България сключи изгодна сделка. Печалбата ще я гледаме с бинокъл. Велизар Енчев