10.03.2026 | 10:07

10-ти зам.-кмет на София напусна Васил Терзиев

Благородна Здравкова подаде оставка. Ирина Дакова зае поста й

Напусна 10-ти зам.-кмет на София. Благородна Здравкова подаде оставка като заместник градоначалник на столицата, отговаряща за култура. Тя излиза в пенсия. На нейното място кметът Васил Терзиев назначава Ирина Дакова. Тя оглавява направление „Култура и туризъм“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община.

„Спаси София“ коментираха новината, като критикуваха кмета Васил Терзиев: „Новата оставка идва само седмица след тази на заместник-кмета Надежда Бобчева, която от името на кмета Терзиев отговаряше за мегапоръчката за сметосъбирането, което според общинските съветници от Спаси София е сигнал за сериозни проблеми в управлението на столицата. Когато в рамките на броени дни двама зам.-кметове напускат позициите, това неизбежно поставя въпроса как функционира управленският екип на столицата и как това се отразява върху работата за града“, пита общинският съветник от партията Стефан Спасов.

От „Спаси София“ припомнят, че Благородна Здравкова е десетият напуснал заместник-кмет след оставките на приближените до Терзиев хора Иван Василев, Надежда Бобчева и Никола Барбутов. Оттам призоват за повече прозрачност относно истинските причини за множеството оставки.

„Кметът дължи честен отговор, особено имайки предвид заявките за управленски способности на Терзиев, идващ от частния сектор. Когато 10 човека напуснат, възниква въпросът в тях ли е проблемът или в този, който остава“, категоричен е Зографски.

„Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските културни програми. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които създават култура“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

В новата си роля Ирина Дакова ще работи за изпълнението на стратегията на Столична община „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“. Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата.

Тя има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, културната дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства, пишат от общината.