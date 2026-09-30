30.09.2026 | 8:09

12-ти зам.-кмет на София избяга от Васил Терзиев

Заместникът по строителството Никола Лютов е подал оставка

Зам-кметът на Столична община Никола Лютов е подал оставка. Първа за това съобщи “Спаси София”.

„Зам.-кметът по строителство Никола Лютов, който управлява ресора с най-много средства в СО, е подал оставка. Притеснени и разочаровани сме от безпътицата, в която е поставена София, тъй като сътресението идва само седмица след изтегляне на рекорден заем за инфраструктура за над 350 млн. евро. Столицата е в очевидна кадрова криза – от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!“, посочват още от партията.

Никола Лютов беше заместник-кмет по направление „Обществено строителство“. Той беше назначен от кмета Васил Терзиев през 2024 г. Дотогава бе заместник-кмет по направление „Правен и административен контрол“. Като зам. кмет по строителството Лютов отговаряше за ключови инфраструктурни и строителни проекти на Столична община, включително реконструкции на булеварди, транспортна инфраструктура, канализация и общинската строителна програма.