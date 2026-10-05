05.10.2026 | 10:34

22% спад на сделките: Виждаме ли началото на имотна криза?

Сделките са с близо 19% по-малко, а спадът се ускорява в София, Варна и Пловдив

Имотна криза се задава в България. Алармата удари Макс Баклаян, управител на Tavex.

Най-новите данни на Агенцията по вписванията от юли-септември 2026 г. показват над 1/5 спад в сделките с имоти спрямо същия период през миналата година.

Наблюдава се ускоряване на отрицателната тенденция, след като през първите две тримесечия спадовете бяха съответно от 15,5% и 17,9%. Ефектът от началото на годината е почти 30 000 сделки по-малко спрямо 2025 г. или 18,8% спад в активността на имотния пазар, казва Баклаян. Наблюдава се ускоряване на отрицателната тенденция, след като през първите две тримесечия спадовете бяха съответно от 15,5% и 17,9%. Ефектът от началото на годината е почти 30 000 сделки по-малко спрямо 2025 г. или 18,8% спад в активността на имотния пазар, казва Баклаян.

Най-голям годишен спад на сделките в третото тримесечие се наблюдава по морето (Несебър с 37% и Варна с 26,3%), в част от по-големите градове в Южна България (Стара Загора с 27,8% и Пловдив с почти 24%) и в София със забавяне от 21,2%.

Данните са притеснителни, защото не можем да говорим просто за нормализация на пазара след завишена активност в очакване на еврозоната. Увеличението на сделките за периода януари-септември през 2025 г. спрямо същите месеци на 2023 г. и 2024 г. е близо 7 хил. – от 152-153 хил. на 159 хил. през 2025 г. Спадът, който наблюдаваме през настоящата година е близо 23 хил. до 129 хил. сделки. Т.е. движим се с приблизително 15% надолу от нивата от 2023 г. и 2024 г., посочва експертът.

Единственият регионален пазар, който може да се впише в хипотезата за нормализация след имотен бум заради очакване на еврозоната, е София. В столицата скокът за първите девет месеца на 2025 г. е почти 22% спрямо предходните две години, а корекцията през 2026 г. е 16,8% – т.е. до нива по-ниски но близки до 2024 г. Единственият регионален пазар, който може да се впише в хипотезата за нормализация след имотен бум заради очакване на еврозоната, е София. В столицата скокът за първите девет месеца на 2025 г. е почти 22% спрямо предходните две години, а корекцията през 2026 г. е 16,8% – т.е. до нива по-ниски но близки до 2024 г.

Данните за 2026 г. показват и значително увеличение на финансираните с кредит имотни сделки от 29% през третото тримесечие на 2025 г. до цели 37% за същия период през настоящата година. Вероятно в следствие на особената активност около спестяванията в лева преди влизането в еврозоната.

„Не виждаме забавяне на кредита в данните на БНБ и в същото време имотният пазар се срива на нива значително по-ниски дори от 2023 г.“ – коментира финансовият експерт Макс Баклаян. „Добавете към това вече повишаващите се лихви и у нас, и в чужбина, спадащата ликвидност в банковата система плюс все още високите нива на инфлация – проблемите тепърва предстоят за имотите, а оттам и за цялата ни икономика“.