А1 вдига цените HBO/Cinemax, “Диема екстра” и “Макс спорт”

Мобилният оператор А1 вдига на цените на месечните абонаменти, в които са включени спортните телевизии “Макс спорт плюс” и “Диема екстра” и филмовите канали HBO/Cinemax. Увеличението ще влезе в сила от юли 2024 г.

“Информираме Ви, че от 1 юли влизат в сила промени на месечните абонаментни такси на допълнителни ТВ пакети/основни ТВ услуги. Промените са, както следва: Месечната абонаментна такса на всеки един от допълнителните ТВ пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA се увеличава с по 1 лв./мес. Месечната абонаментна такса на всеки един от допълнителните ТВ пакети HBO и HBO&Cinemax се увеличава с по 2 лв./мес. Месечната абонаментна такса на основната ТВ услуга, която включва някой/и от пакетите MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и/или HBO&Cinemax, се увеличава както следва: за пакетите MAX Sport Plus и DIEMA XTRA с по 1 лв./мес., за пакетите HBO и HBO&Cinemax се увеличава с по 2 лв./мес. Цената на всеки един от допълнителни ТВ пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и HBO&Cinemax, както и основната ТВ услуга, в която е включен някой/и от тях, се увеличава както следва: за пакетите MAX Sport Plus и DIEMA XTRA с по 1 лв./мес., за пакетите HBO и HBO&Cinemax се увеличава с по 2 лв./мес.”, пише в съобщението на оператора.

“Промените на цените се определят от тенденцията за нарастващата стойност на премиум филмово и спортното съдържание в световен мащаб, както и подобряване на качеството на предоставените услуги. Във връзка с посоченото увеличение на месечните такси на допълнителните ТВ пакети или на основните ТВ пакети, може да предприемете действия по отказ от съответната услуга във всеки един магазин на А1 или на неговите търговски представители в срок от 1 месец след получаване на уведомлението”, поясняват още от А1.