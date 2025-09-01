01.09.2025 | 22:00

Агент ли е Паскал? Разпъват му „чадъра“, ако свидетелства срещу Асен Василев и Бойко Рашков

Стар трик е на прокуратурата да иска по-малко наказание за обвиняемия в замяна на съдействие за разследване на друго престъпление, коментира Иван Брегов

Забъркването на Асен Василев и Бойко Рашков в делото срещу Паскал е стар трик на прокуратурата, която иска по-малкото наказание, ако съдейства на разследването. Така се отваря „прозорец“ за договаряне за това дали ще продължи да бъде обвиняем или ще е свидетел по някое друго производство. Това каза в Лице в лице“ по бТВ ръководителят на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов.

Никола Николов – Паскал, който е сочен за контрабандист номер едно у нас, се завърна от Сърбия и разказа какво е чул от свои познати за двама бивши министри. Той излезе от ареста под гаранция за 50 000 лева.

След като водещата Цветанка Ризова попита как в този случай прокуратурата да предприеме нещо, като се намесват трети лица, той отговори, че това е основание да бъде проведен разпит на тези, които са казали на Паскал за двамата политици.

На въпроса колко сюжетни линии открива в казуса „Паскал“ той отговори, че вижда една, която е свързана с престъпността – с контрабандата на тютюневи изделия, втората е политическа и медийна, а третата – квазиправна.

Твърди се, че това е контрабандист с опит от над 10 години, добави Брегов, а старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов го поправи, че е в тези среди от самото начало на прехода дори.

„Това го поставя като много сериозна фигура, а квазиправната линия е свързана с това, че имахме доста странно разглеждане на мярка – задържане под стража и в крайна сметка постановяване на гаранция. Срамното и най-смущаващото е, че съдът в своето определение за гаранцията възпроизведе защитната теза на обвиняемия“, заяви шефът на правната програма на Института за пазарна икономика.

„Не я разгледа критично, както би трябвало. В тази теза се въвлякоха имената на двама политици. Такова нещо за първи път се случва в новата ни история.

Мръсните поръчки минаваха през прокуратурата, а сега явно това става и през съда“, коментира той.

„Винаги този тип искания за мярка се внасят през почивните дни, а в случая много удобно тя се пада на съдия от специализирания наказателен съд“, констатира Брегов.

„При закриването на този орган споменатите политици си избраха един законодателен подход, който да не нормира правилно как да бъдат предназначени те и сега берат плодовете от своите усилия“, добави той.

* Как 30 години контрабандира свободно в страната и изведнъж сега точно се заговори за него,

попита водещата, а Безлов отговори, че отдавна се говори за това и едно от предположенията е, че за да оцелява толкова ефективно, трябва престъпникът да сътрудничи на служби, на политици. „Това създава някаква защита. Затова може да се каже, че (б.а. Паскал) е имал опит в сътрудниченето“, добави той.

„Голяма част от мутрите и шефовете на организациите, които навремето плашеха страната, са били част от този апарат. Били са агенти и това им е осигурявало чадър“, изтъкна Ризова, а Брегов отговори, че режимът винаги е работил така. „Част от сътрудниците на тази групировки станаха министър-председатели. Видяхме, че могат да се развиват по-добре, отколкото сме предполагали“, подчерта той.

„Големият въпрос е, че ако се интересуваме от тази фигура на контрабандата има ли механизъм, с който

да се попита прокуратурата защо не е проведено разследване срещу Паскал

Правни разрешения за това има. Комисията по антикорупция на Народното събрание може да бъде свикана. Ако се погледне тази личност назад във времето, ето ви една чудесна възможност да бъде открит парламентарния сезон с подобно изслушване. Могат да изслушат Сарафов, ако легитимират властта му като главен прокурор. Съществуват две тези – едната е, че е окупирал властта, а другата е, че за него не се отнасят измененията на Закона за съдебната власт“, коментира Брегов.

Според него споменаването на името на Асен Василев е защитна теза на Никола Николов.

„Той е в качеството си на обвиняем, а като такъв има правото на всички средства и способи да се защитава. Това може да е защитна теза. Ако бившият финансов министър е свързаното лице по казуса „Благомир Коцев“, а за митниците – Паскал, прокуратурата е разполагала с цялото лято да изготви обвинение срещу него и да покаже какви са тези доказателства. Така ще разберем дали е свързан с това Василев, за да не се употребява за политически цели българското правосъдие“, добави той.

След като Ризова припомни, че в сагата с варненския кмет пак бе замесен Асен Василев и попита защо все неговото име излиза, Брегов уточни, че и Рашков е замесен от Паскал и обясни, че това са политиците, които се противопоставиха преди години на настоящия политически модел.