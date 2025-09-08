08.09.2025 | 20:39

Айде, бе: Крайнодесен политик залюби джендър

Доскоро полякът Давид Шостак защитаваше крайните анти ЛГБТ политики на своята партия "Конфедерация"… докато не се влюби в транс жена

„Католик. Поляк. Националист. И щастливо влюбен“, така се определя Давид Шостак. Доскоро той защитаваше крайните анти ЛГБТ политики на своята партия „Конфедерация“… докато не се влюби в транс жена (биологичен мъж – б.р.).

Десет години наред 38-годишният мъж ръководи полските ултранационалисти от „Конфедерация“ в Катовице. Той е част от екстремното крило на партията, което усилено напада ЛГБТ общността, евреите и чужденците. Мъжът редовно се снима с военни униформи и споделя снимките в социалните мрежи.

Но всичко това се променя, когато той среща любовта. В сайт за онлайн запознанства Давид се запознава с Михалина Мариос — транс модел. 36-годишната Михалина е родена като интерсексуален човек, което означава, че

има и мъжки, и женски полови белези.

До 18-годишна тя е отглеждана като момче, но когато навършва пълнолетие, с подкрепата на родителите си преминава съоветните медицински процедури и става жена. Доколко успешно – само Шостак може да каже.

След това заминава за Швеция, където работи. В Полша също участва в известни реалити формати и набира популярност.

Шостак и Мариос се влюбват и обявяват публично връзката си. Малко след това той напуска партия „Конфедерация“, която е известна със своите анти ЛГБТ позиции. Двамата дават интервю пред полския ежедневник „Газета Виборча“, в което споделят, че ги свързват вярата и отдадеността към традициите (?!), а сега смятат да се посветят на това, „което е важно“.

Според проучванията „Конфередерация“ успя да се наложи като третата политическа сила в Полша, където сериозен сегмент от обществото е много религиозен и консервативен. В обществото и медиите обаче случаят с Шостак и новата му половинка възбуди сериозен дебат. Защото докато той убедено казва, че „Михалина е жена“, то със сигурност голяма част от съпартийците му са на друго мнение.