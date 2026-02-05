Арестуваха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници.

По-рано днес стана ясно, че Софийската районна прокуратура се е самосезирала след оповестена информация в медиите за видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.

Кадрите са от 2024 г. и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и „Медицински надзор”.

По-рано днес стана ясно, че към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение. Разследването по случая продължава.