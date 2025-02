Арестуваха румънския кандидат-президент Калин Джорджеску (видео)

Р умънският кандидат-президент Калин Джорджеску беше задържан от Главната прокуратура, съобщи G4Media. Прокурорите са приложили заповед за арест и задържаният вече е отведен в Главната прокуратура.

Срещу Калин Джорджеску се води разследване от Главната прокуратура, в което той е обвинен в участие във фашистка организация и пропагандиране в публичното пространство на противоречиви идеологии и исторически личности като маршал Антонеску.

Акцията се провежда в същия ден, в който Главната прокуратура извърши десетки обиски в групата на наемника Хорациу Потра, ръководител на екипа за охрана на Джорджеску.

След като разбра за ареста на Порта, кандидат-президента заяви:

„Комунистическо-болшевишката система продължава своите одиозни злоупотреби! Днес, в 6 часа сутринта, те отново се спуснаха към семейства в десетки населени места, събуждайки децата от сън. Търсят да измислят доказателства, за да оправдаят кражбата на изборите, и да направят всичко, за да блокират новата ми кандидатура за президентския пост. Те търсят вече три месеца без успех. Аз, от името на моите избиратели, но и на онези, които, въпреки че имат други политически пристрастия, искат демократична и свободна Румъния – се боря с тази система за сигурност, която иска да ни постави в робство. Живеем в условията на комунизъм, няма нищо свободно и законно във всичко, което се случва. Няма да се предам, разчитам на вашата подкрепа, на подкрепата на всички, и ви очаквам на 1 март, на Площада на победата!“.

По време на обиските прокурорите откриха оръжия, бойни патрони и над един милион долара, скрити в сейф.

Джорджеску спечели първия тур на последните президентски избори, но Конституционният съд на Румъния отмени втория тур, след като в разсекретени от кабинета на президента разузнавателни документи бяха изброени „агресивни руски хибридни действия“, включително кибератаки.

В документите се описва и масовото популяризиране на Джорджеску в социалните мрежи в навечерието на вота.

Кандидат-президентът отрича всякакви връзки с Москва. Новите избори ще бъдат проведени през май.

