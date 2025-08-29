29.08.2025 | 15:08

Аса Хътчинсън: Американски компании търсят партньорство с Христо Ковачки в енергийни проекти

България работи много усилено, за да гарантира, че може да отговори на условията за този вид пътуване до Съединените щати

Автор: Теодора Вълчева

Аса Хътчинсън е американски адвокат, бизнесмен и политик от Републиканската партия. Бил е 46-ият губернатор на Арканзас (2015–2023), прокурор на САЩ, конгресмен и заема две ключови позиции в администрацията на Джордж У. Буш – директор на DEA (2001) и заместник-министър на вътрешната сигурност (2003). През 2024 г. е кандидат за републиканската президентска номинация.

По време на второто си посещение в България Аса Хътчинсън подчерта, че енергийният преход от въглища към по-чисти източници е стратегическа възможност за страната. Той изрази готовност американски компании да подкрепят проекти на Христо Ковачки в областта на алтернативните технологии и зелена енергия, като част от по-широкото икономическо сътрудничество между двете държави. „Мястото на България е критично важно за цяла Европа и Съединените щати. Искаме да сме партньор на г-н Ковачки по пътя към по-зелено енергийно бъдеще за България, казва в интервю за „Гласове“ Аса Хътчинсън.

– Г-н Хътчинсън, Вие сте човек с големи постижения и огромен опит, който е видял, направил и променил много неща. Как изглежда светът във Вашите очи днес? Военни конфликти, търговски войни, поляризация на обществото по всички важни теми… Как стигнахме дотук и, по-важното, какво още ни предстои?

– Преди всичко, много е хубаво да се върна в България. Това е второто ми пътуване тук, в София. Обичам хората, обичам страната и обичам приятелството със Съединените щати. Права сте – светът днес е труден и предизвикателен. Мисля, че това, което научихме, е, че трябва да работим заедно и че западните демокрации трябва да се обединят. Трябва да се подкрепяме взаимно както по отношение на сигурността, така и по отношение на независимостта. Това е една от причините, поради които съм тук – да аплодирам енергийната независимост и желанието на България да произвежда енергия, да я търси от западните съюзници и приятели, и да не бъде зависима от Русия, като същевременно подобрява енергетиката си така, че да бъде по-зелена и по-щадяща за околната среда. Така че това е светът, който виждам аз – свят на приятелства и сътрудничество. И мисля, че трябва да засилим това приятелство с България.

– България е била енергиен център на Балканите. Мислите ли, че все още е такъв, а ако не – може ли да стане отново? Какви според Вас са бъдещите перспективи на този сектор?

– Радвам се, че зададохте този въпрос, защото има още какво да се каже. Знаете, че работихме с г-н Христо Ковачки.

– Да, и той също – извинявайте, че прекъсвам – разработва алтернативни методи за използване на въглища за добив на ценни и редки метали.

– Точно така.

– Мислите ли, че подобни проекти имат бъдеще?

които възникват, и за това как американското партньорство може да бъде полезно. Например, в момента имате нужда от отопление на домовете. В същото време трябва да произвеждате енергия за мрежата. Това е когенерация. Трябва да развием повече когенерация, чрез която да можете да задоволите нуждите на потребителите от топлина, като същевременно се произвежда енергия за мрежата. Добър пример за технология е желанието ви за слънчева енергия. Тя обаче не е надеждна за 24-часовите нужди на потребителите и на енергийната система на страната. Затова трябва да можете да съхранявате тази енергия. Тук идват американските компании – една от тях е Curtis Stout, енергийна компания, която може да улесни съхранението на енергия, за да се подава равномерно в мрежата. Това са част от разговорите, които водим. Финансирането е голяма част от тях – необходими са средства за тези инвестиции. Работим с Експортно-импортната банка на Съединените щати, за да помогнем в осигуряването на финансиране. Министър Станков също говори за връзката с тази банка, която може да подпомогне финансирането на някои от инвестициите в България.