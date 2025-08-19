19.08.2025 | 14:25

Асен Агов и Константин Вълков: Путин загуби войната

Путин беше сринат. Не спечели войната с Европа. обяви Асен Агов

Путин беше сринат. Не спечели войната с Европа. Това заяви пред БТВ журналистът Асен Агов по повод срещата на Тръмп и Зеленски снощи, след като американският президент проведе разговор очи в очи с руския си колега в петък.

„Путин загуби войната. Започна да я губи още когато руските танкове затънаха в прочутата Распутица“, допълни още той.

Според него Путин е на ръба на катастрофата, защото е дал безпрецедентни жертви, похарчил е дори Руския сребърен фонд за война, а гаранции за сигурност за Украйна сега ще има т.е. целта на руския диктатор за неразширение на НАТО се провали, Швеция и Финландия също са пример за този неуспех на Кремъл.

„Русия губи войната по много параграфи“, каза Константин Вълков, журналист.

И коментира, че според него в Аляска Доналд Тръмп е дал сигнал, че ще позволи най-сериозният отбранителен щит на Украйна да бъде предаден на Русия.

„Ако това се случи, ще се измести линията на фронта с 80 километра, Украйна ще се защитава много трудно“, разкри журналистът.

„Това, което се случи в Аляска, е абсурдно. Първият човек на който е звъннал Тръмп е Лукашенко – човек, който се занимава само с фалшифициране на избори.“

Дано Тръмп поправи грешката, която направи в Аляска, коментира Вълков.

Агов сподели и интересен момент от срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин – руската делегация си е платила горивото за самолетите с куфари с долари.