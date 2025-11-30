30.11.2025 | 19:08

Асен Василев към Борисов: Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната (видео)

Според Иво Мирчев целта на протеста е отстраняване на Делян Пеевски

Бюджетът не може да бъде преработен. Има шанс да се преработи, но това минава през оттегляне и смяна на философията. Това заяви пред бТВ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той се обърна към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с думите: „Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната. Има шанс този бюджет да бъде преработен, така че той да е добър за всички български граждани, но това минава през неговото оттегляне и смяната на философията“.

Според него заложени увеличения на заплатите с 50% в някой сектор и в други с 5% няма как да не доведе до напрежение, като акцентира върху секторите „Сигурност“ и „Правосъдие“, където се предвиждат големи увеличения.

Василев добави, че хората няма да позволят да им се бръкне в джоба и да се заложи увеличение на данъците независимо кога, за да се компенсира липсата на европейски средства. По думите му протестът утре цели изтеглянето на бюджета и преработването му, като отбеляза готовност да се окаже помощ за това в бюджетната комисия на парламента.

Работодателите са предложили да се махнат 3 млрд. разходи, това е свиване на инвестиции и потребление. Ако се правят дребни корекции отраженията и ефектите са много малки, примерно 100 млн. тук, 100 млн. там. Но 40-41% това е огромна корекция на бюджета, подчерта Василев.

Хората ясно заявиха, че не искат да плащат по-високи данъци, защото няма нужда, тези средства се вземат от тях без да им се дават права. Той даде пример с вдигането на максималния осигурителен доход. „Увеличението беше предвидено да е 300 лева, сега е 470 лв. Обаче не се вдига максималното обезщетение за безработица, не вдигате максималната пенсия, не вдигате коефициентите, по които се увеличава пенсията“, каза Василев.

В бюджета е заложено 8 млрд. увеличение на разходите. Виждаме увеличения в сектор сигурност, които са безумни, на антикорупционната комисия се увеличават доходите с още 52%. Увеличението на сектор сигурност беше повече от увеличение на пенсиите за тази година, уточни Василев.

По думите му дали ще промениш законодателство, което бърка в джоба на хората (като изтеглянето година по-рано на повишението на осигуровките за пенсия – бел.ред.) или ще промениш законодателство, което дава много на определени сектори (като автоматичното повишаване на заплатите в редица сектори – бел.ред.), е политически избор, подчерта той.

Вдигаме с 2% пенсионните осигуровки тази година и догодина с още 1% е предвидено, а знаете ли, че за първа категория труд – полицията – не е предвидено увеличение на пенсионните осигуровки, само за трета категория труд. Това честно ли е? И този тип разделение на обществото е най-отровното нещо в този бюджет, и трябва да бъде преработено основно, заяви Асен Василев.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ се обърна и към вътрешния министър Даниел Митов с предупреждение, че за протеста утре се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени:

„Вече има доста информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. и от полицейски служители, имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на „Новото начало“ и различните групи да инфилтрират провокатори.“

Голямата цел на протеста е отстраняване на Делян Пеевски

„Голямата цел на протеста е отстраняване на Делян Пеевски от обществено-политическия живот. Трябва да отстраним големия тумор на българската политика. Пеевски си купува човешки души“, това коментира депутатът от ПП-ДП Иво Мирев пред Нова тв по повод последния протест тази седмица. По думите му протестът не е бил на АИКБ, а на всички гневни хора, които са недоволни не само от проекто-бюджета, но и от управлението. „Виждате, че в него участва поколението Gen Z – те не гледат телевизия, не могат да бъдат контролирани, но могат да бъдат много гневни“, посочи той.

„Нещо ми подсказва, че утре протестът в 18 ч. ще бъде много по-голям. Това не сме ние, това са гневни хора, които виждат, че ги крадат и не искат това да продължава. Виждаме, че се организират хора от различни градове – Пловдив Варна, Стара Загора и т.н.“, заяви той. Запитан дали ако бюджетът бъде преработен в добра насока, протестите ще спрат, Мирчев заяви, че това зависи изцяло от хората. Относно изхабяването на протеста той заяви, че според някои хора той трябва да продължава всеки ден, докато се постигнат целите му.

„Хората са манипулирани без ясна цел. Кой да дойде на власт? Ако не е ГЕРБ, кой ще управлява? ПП-ДБ са 40 депутати, трябват му още 80, могат да участват „Възраждане“, Черепа, президентска партия“, заяви Делян Добрев от ГЕРБ.

За бюджета той коментира, че той е „фактически изтеглен“. „Ако се изтегли официално с процедура от МС, значи няма да можем да имаме бюджет от 1 януари. Затова аз и Росен Желязков убедихме Борисов, че това е правилното. Има процедура, която позволява в рамките на 2 седмици да можем да ремонтираме този бюджет“, заяви Добрев. По думите му вече има добър диалог с работодателите и синдикатите, които вече са омекнали и търсят пресечна точка.