07.04.2026 | 9:28

Атанас Русев е човекът, ползвал услугите на „тайния оракул“ на Биволъ

В Мексико настоял 3 пъти да му правят сеанси и много му харесало

Сеансът в Мексико, от който „Биволъ“ публикува записи по случая „Петрохан“, е бил с пещерняка Атанас Русев, съобщи OFFNews. На 1 април „Биволъ“ публикува три парчета от запис, на които се чува единствено гласът на Невена Стаева. Статията бе озаглавена „Тайният оракул на политици: сеанси, записи и изповеди“.

На тях се чува как Стаева въвежда в хипноза неназован човек и после го извежда от хипнозата. Макар сайтът „Биволъ“ да отбелязва, че „почти всеки човек е получавал записа на собствения си сеанс, за да може да го чуе, защото под хипноза повечето хора не са си спомняли нито какво се е случвало, нито какво са говорили или правили“, не се отбелязва кой е човекът.

Ирония на съдбата е, че при това ходене в Мексико Атанас Русев обикновено е бил с тениска на „Биволъ“. Това се вижда от снимките в профила на Ивайло Калушев във фейсбук. Те обаче са достъпни само за листата на приятелите му.

Атанас Русев – концесионер на плажа Корал и екоактивист – е бил общо три пъти в Мексико. От собствените му публикации не изглежда като да не му е харесало.

В собствения си профил през 2014 г. той е публикувал това:

Незабравимо и вълнуващо преживяване!!!, пише Атанас Русев и споделя страницата на DivingMexico в профила си.

До сеансите с Невена се е стигнало след хвалби на Атанас Русев, че можел да медитира по специална техника – трансцедентална медитация. Приятели на Русев разказаха пред OFFNews, че още през 90-те години той се е увличал от трансендентална медитация. Дори се хвалел, че по покана на семейството му в България инкогнито е идвал Махариши (Велик виждащ) Махеш Йога, учителят на „Бийтълс“ и основател на транцеденталната медитация.

Русев, който очевидно е източникът на статията на „Биволъ“, сега описва практиките като черна магия и облъчване, но тогава толкова му е харесало, че е искал да участва в още такива сеанси и се е подложил на общо три хипнози.

Сега, споделяйки статията на „Биволъ“ за „тайния оракул“, Русев пише: „Скандално е, че политици са се ползвали услугите на „ламата“:

Но забравя да спомене, че самият той се е ползвал от тях, при това три пъти. Не споменява, че е прекарал месеци при „черните магьосници“, живял е безплатно в тяхната къща и безплатно е минал курсове при тях, докато ги е убеждавал в уменията си в трансценденталната медитация.

Русев в Мексико, с Деян Илиев, дясната ръка на „ламата“. Снимката е от профила на Иво Калушев.

Калушев и Русев се познават от началото на 90-те. В свой пост във фейсбук от 2017 г. Русев казва, че Калушев му е бил курсист преди 25 г.

Двамата се скарват, но впоследствие отново се сдобряват и Калушев на три пъти кани Русев в Мексико, където той прекарва без да плаща дълго време и безплатно изкарва иначе доста скъпия водолазен курс при Калушев.

Обучението на Атанас Русев в Мексико, проведено от фирмата на Калушев Diving Mexico

На 14 март Калушев публикува във фейсбук следния пост: „Аз съм щастлив, че Наско Русев е отново с нас за трети път в Мексико и този път за месец. Днес ние отидохме дълбоко в джунглата и прекарахме страхотно време в една много специална пещера. Очаквам, че следващите седмици ще имаме магично време заедно, както обикновено. Старото приятелство, изковано с десетилетия дълбоко под земята по време на едни от най-невероятните пещерни изследвания – това е нещо, което трудно се описва с думи…“

Месец по-късно, на 14 април 2016 г., Калушев отново пише във фейсбук: „28 дни на тренировки, приключения, изследване, нови открития, прекрасен опит и смислено време заедно в най-добрата компания на Атанас Русев и… Благодаря на всички, че бяхте тук и следващият път ще бъде два пъти по-дълго. Също така искам да поздравя Наско за получаването на няколко нови пещерни сертификата…“

Съдбата понякога си прави странни шеги. Само ден по-късно Атанас Русев е хванат да източва картите на пещерите от компютъра на Калушев и е изгонен от Мексико. От тоя момент старият приятел Калушев се превръща в черен магьосник и педофил.

Според София Андреева именно Атанас Русев е подтикнал сина ѝ Валери да изфабрикува сигнала за педофилия, неизвестно защо подаден в отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП. Това става през 2022 г. – пет години след завръщането на Валери от Мексико. София Андреева разказва, че Валери ѝ е казал това още след завръщането си от Мексико, но не му повярвала, защото вече бил заплашвал, че ще подаде сигнал за сексуално насилие срещу учителката си от СМГ и срещу собствения си баща, за да го изнудва за пари.

Докато прекарва времето си в Мексико, Русев не вижда нищо нередно, че там има деца.

Атанас Русев на пещера в Мексико с Николай Златков. По това време Ники е на 12 г.

Скандалът между Русев и Калушев става известен на цялата пещерна общност веднага след завръщането на Калушев от Мексико. Тогава той, заедно с Яни Макулев, гмурка сифона на пещерата Попов извор при село Боснек.

Атанас Русев пише гневен пост как Калушев е забравил пещерната етика и е дошъл, без да му се обади в район, който той изследва от 30 г.

По това време Атанас Русев е и концесионер на плажа Корал и подпомага „Биволъ“ в редица разследвания за района на Южното Черноморие. На Корал се сближава с Кирил Петков, който по-късно основава „Продължаваме промяната“ и става премиер.

Разривът им настъпва през февруари 2022 г. Две години по-късно, когато гръмва скандалът с подписа на Лена Бориславова, Кирил Петков обяснява причините за разрива с Атанас Русев така:

Познавах Атанас Русев като кайтист и активист на каузата за плаж Корал. За пръв път разбрах, че Атанас Русев има и друго лице през 2022. През февруари 2022, тогава като премиер, подадох списък от 19 лица на Иван Гешев – в този момент главен прокурор. В списъка е и Румен Николов – Пашата – една от водещите фигури на СИК, приятел и съдружник в много начинания на Бойко Борисов. В същия ден, в който списъкът е подаден на прокуратурата от мен и Лена Бориславова, същият този Атанас Русев, който тази сутрин така артистично се възмущаваше от „неправдите“, ми звъни ядосан и ми казва, че не е трябвало да слагам Пашата в моя списък. Аз му отговорих, че никой не е над закона и съм станал премиер точно за да променя дълбоката държава и че хора като Пашата трябва за бъдат разследвани от органите на реда. Той се ядоса и затвори телефона. След това се обади на баща ми, който познава също от Корал и му крещя защо съм сложил Пашата в списъка от 19 потенциални престъпника на дълбоката държава. В онзи момент баща ми не е сам, има още един човек с него, който става свидел на този разговор и може да го потвърди. И сега питам – кой е реално Атанас Русев и на чии интереси служи? Кой го активира в този добре готвен по предварителен сценарий скандал точно в този момент?

Постът на Кирил Петков във Фейсбук. Снимката, която той е приложил, е на Румен Николов – Пашата, който има имение в село Боснек – районът, който Атанас Русев проучва от 30 г., а неотдавна си купи парцел там и строи къща.

Малко след това Русев и Асен Йорданов от „Биволъ“ гостуват в телевизията на ИТН, където Русев разказва как Кирил Петков му предлагал да става министър и депутат, но той отказал.

Именно ИТН бяха най-активни в разпространяването на „педофилската“ версия за случая „Петрохан“, която всички родители категорично отричат, а майката на Николай Златков Ралица Асенова заяви, че ще съди Тошко Йорданов за грозните и недоказани думи, които изрече от трибуната на парламента.

Владимир Йончев, Offnews.bg