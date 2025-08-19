19.08.2025 | 10:13

Българи и румънци масово изкупуват имоти в Гърция, квадратът в Халкидики стигна рекорд

Надухме имотен балон и в южната ни съседка

Професионалната камара на брокерите на недвижими имоти в Халкидики заедно с Централния съюз на гръцките браншови камари и Панхеленската асоциация на мениджърите на имоти се канят да повдигнат пред гръцкото правителство въпроса за нелоялната конкуренция от страна на български собственици на имоти в Северна Гърция.

Проблемът е, че българите, които притежават ваканционни къщи и апартаменти там, масово ги дават под наем през лятото, без тези сделки да минават през гръцки сайтове или фирми, без да се регистрират и без да се плаща данък върху печалбата на мястото на сделката, както е по закон.

Според медиите в Гърция става дума за “черен Airbnb”, като най-често имотите се дават за краткотрайна почивка на сънародници, а обявите се пускат в български сайтове, допълва 24 часа.

Другата причина за недоволството обаче е далеч по-важна – след 1 януари, когато България и Румъния влязоха в сухопътния Шенген, има засилено изкупуване на имоти от българи и румънци. То е най-отчетливо в Халкидики, по крайбрежието на Кавала, както и в Аспровалта и Солун.

Това е докарало ръст на цените, особено на полуостров Халкидики, където тази година са отбелязани рекорди – 5-6 хиляди евро за квадратен метър дори за имoти бeз директен достъп до морето. Тези, които са близо до брега, струват повече. За сравнение миналото лято рекордите бяха 3500, най-много 4000 евро за кв. м, при това за вили с хубаво разположение. Апартаментите в Солун струват далеч по-евтино. Дори в самия център на града малките жилища от по 50-60 квадрата се продават до 80-90 хиляди евро.

Поскъпването по крайбрежието кара гръцките купувачи да недоволстват, защото по този начин ваканционните имоти стават недостъпни за местните.

Последната справка за броя на българите, които притежават имоти в Гърция, предоставена от НАП на “24 часа”, гласеше, че става дума за 3152 физически лица до данни към 31 декември 2024 г. Но това са само тези, които официално са се обявили като такива. Броят на нашите сънародници, купили имоти в южната ни съседка, е нараснал с 48% за последните 2 г. и най-вероятно тази година ще се увеличи също много силно.