06.01.2026 | 12:53

Безцеремонно! САЩ обявиха Западното полукълбо за свое

"Това е нашето полукълбо": Държавният департамент публикува изявление до Русия

Не е шега, а официално съобщение! Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона на влияние на САЩ.

„Това е нашето полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи нашата сигурност да бъде застрашена“, се казва в изявлението, което дойде след като сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро се яви в съда в Ню Йорк.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по време на явяването си в съда, разговаряйки с сертифициран преводач.

По-рано постоянният представител на САЩ в ООН Майкъл Уолц също заяви, че Вашингтон няма да позволи на противници, конкуренти и съперници да експлоатират Западното полукълбо. каквото и да значи това.

„Президентът Тръмп е човек на действието. Не знаехте ли? Сега знаете“, гласи послание на САЩ към руснаците, илюстрирано със снимка на лидера на Белия дом, направена докато ръководи операция „Midnight Hammer“ във Венецуела.

Президентът Доналд Тръмп вече заплаши редица латиноамерикански държави, че ще ги сполети същата съдба като тази на Венецуела и нейния лидер.

Президентът на САЩ коментира пред репортери на борда на Air Force One, че Колумбия е „управлявана от болен човек“, визирайки президента Густаво Петро, когото той нарече „нарколидер“. Президентът на САЩ предположи, че Петро, когото санкционира миналата година, също може да бъде отстранен от власт.

„Колумбия е много болна… управляван от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати. И няма да го прави дълго, повярвайте ми,“ заяви Тръмп. Попитан директно дали САЩ биха започнали военна операция срещу страната, той отговори: „Звучи ми добре“ì

Колумбийският президент Густаво Петро отговори в серия от публикации в социалната мтежа X, настоявайки Тръмп да „спре клеветите“ и призовавайки латиноамериканските държави да се обединят, иначе рискуват да бъдат „третирани като слуги и роби“.

Администрацията на Тръмп твърди, че е отстраняването на Мадуро от власт е било необходимо, за да се изправи венецуелският президент пред американски съд по обвинения в трафик на наркотици. Мадуро отрече обвиненията на Вашингтон в износ на наркотици за САЩ и пледира невинен заедно със съпругата си пред съда в Ню Йорк.

Тръмп оправда нападението, като се позова на американската доктрина „Монро“ от 19-ти век, която определя Латинска Америка като сфера на влияние на Вашингтон, като същевременно заяви, че САЩ ще „управляват“ Венецуела. Той каза пред репортери, че военната интервенция не е била за смяна на режима или ресурси, а за осигуряване на „мир на Земята“, особено в Западното полукълбо. Американският президент предупреди, че САЩ могат да ударят отново, ако Каракас „не се държи добре“. Тръмп подчерта, че американските петролни компании ще работят във Венецуела и ще получават компенсации за инвестициите си в петролната промишленост на страната.

Освен срещу Колумбия и Венецуела Тръмп засили обвиненията си срещу други страни в региона. Той заяви, че Куба „е готова да падне“ заради загубата на венецуелски петролни приходи и заплаши Мексико с възможна военна намеса, като подчерта, че страната „трябва да се овладее, защото [наркотиците] се изсипват през Мексико и ще трябва да направим нещо.“

Тръмп също така повтори, че САЩ „имат нужда“ от „Гренландия, която е заобиколена от руски и китайски кораби“, заплашвайки да я анексира заради националната сигурност на САЩ